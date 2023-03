Prefeitura de Itapemirim abre inscrições para processo seletivo na área da saúde

Seguem até dia 21 de março as inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Itapemirim, visando contemplar profissionais da área da saúde. As vagas são para agente comunitário, agente de endemia, cirurgião dentista, enfermeiro e médico clínico geral.

As inscrições serão realizadas exclusivamente através do site http://selecao.itapemirim.es.gov.br/ e serão de caráter eliminatório, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada cargo.

Os candidatos interessados não pagarão taxa de inscrição.

VAGAS

– Agente comunitário: 47 vagas (3 para deficientes).

– Agente de combate a endemias: 23 (2 para deficientes).

– Cirurgião dentista: 6 vagas.

– Enfermeiro: 6 vagas.

– Médico generalista: 10 vagas.

SALÁRIOS

– Agente comunitário: R$ 2.604,00 com carga horária semanal de 40 horas.

– Agente de combate a endemias: R$ R$ 2.604,00 com carga horária semanal de 40 horas.

– Cirurgião dentista: R$ 3.931,08 + gratificação de função da Lei n. 2688/13, com carga horária semanal de 20 horas + 20 horas (ESF).

– Enfermeiro: R$ R$ 3.931,08 + gratificação de função da Lei n. 2688/13, com carga horária semanal de 20 horas + 20 horas (ESF).

– Médico generalista: R$ R$ 7.963,66 + gratificação de função da Lei n. 2688/13, com carga horária semanal de 20 horas + 20 horas (ESF).

CONFIRA AQUI O EDITAL COMPLETO