Prefeitura de Marataízes anuncia reajuste de 12,01% para profissionais do magistério

today9 de junho de 2026 remove_red_eye71

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, anunciou na manhã desta terça-feira (9), um reajuste salarial de 12,01% para os profissionais do magistério da rede municipal de ensino. O anúncio foi feito durante solenidade realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com a presença do secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides de Oliveira, além de professores, pedagogos e diretores escolares.

O percentual é composto por um reajuste de 7,5%, que será concedido exclusivamente ao magistério, somado à revisão geral de 4,51% já aplicada a todos os servidores municipais. Com a medida, a Prefeitura afirma cumprir integralmente o Piso Nacional do Magistério.

O reajuste será implementado de forma escalonada. Ainda neste mês de junho será concedido um acréscimo de 1,5%, enquanto o restante será aplicado em parcelas mensais de 1% até o final do ano, totalizando os 7,5% previstos para a categoria.

A notícia surpreendeu os profissionais presentes no evento, que desconheciam o motivo da convocação. O anúncio foi recebido com entusiasmo e aplausos pelos educadores.

O projeto de lei que prevê o reajuste já foi encaminhado à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. Após aprovação, a proposta seguirá para sanção do prefeito. Com a atualização salarial, o menor vencimento dos profissionais do magistério para uma jornada de 40 horas semanais passará a ser de R$ 5.130,62.

Durante o evento, Toninho Bitencourt destacou o esforço da administração para reorganizar as finanças do município e viabilizar o reajuste.

Segundo o prefeito, a gestão encontrou um cenário financeiro delicado no início do mandato, em janeiro de 2025, mas adotou medidas de contenção de gastos e equilíbrio fiscal que permitiram a recuperação das contas públicas.

“O município enfrentava sérias dificuldades financeiras. Trabalhamos com responsabilidade, quitamos compromissos pendentes, reorganizamos a administração e hoje temos condições de anunciar esse importante avanço para os profissionais da educação”, afirmou.

A Prefeitura destacou que a valorização dos profissionais da educação é uma das prioridades da gestão e reforçou o compromisso com a melhoria da qualidade do ensino público municipal.