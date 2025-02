Prefeitura de Marataízes retoma atendimento pleno nos postos de saúde

24 de fevereiro de 2025

A Secretaria Municipal de Saúde está retomando, a partir desta terça-feira, 25 de fevereiro, o atendimento pleno nas 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Marataízes. Apenas os atendimentos de odontologia ainda aguardarão até a próxima semana para reativação.

Reunião de boas-vindas e acolhimento.

Durante a manhã desta segunda-feira (24), a secretária de Saúde, Ziene Costa, participou de uma reunião de boas-vindas e acolhimento para os médicos da família contratados por meio do consórcio. No período da tarde, o mesmo evento foi realizado para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Além disso, as salas de vacinação estão sendo reativadas. A recepção dos dentistas está prevista para a próxima semana.

A partir de 6 de março, dentistas e especialidades médicas, como neurologista, neuropediatra e fisioterapeutas voltam a atender a população também.

Com essa medida, a Prefeitura de Marataízes está reativando todos os serviços prestados nas UBS’s, resolvendo os problemas de falta de pessoal especializado e insumos.

“Estamos atendendo a uma das principais demandas dos nossos munícipes. Nossa expectativa é de que no curto prazo todos os atendimentos sejam normalizados”, disse a secretária Ziene Costa.