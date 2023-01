Prefeitura de Presidente Kennedy distribui mudas frutíferas

today22 de janeiro de 2023 remove_red_eye36

A prefeitura de Presidente Kennedy está distribuindo mudas frutíferas para os moradores do município por meio do Projeto Pomar Urbano e Rural. A ação é idealizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O Projeto tem como principal ação a doação de mudas de espécies frutíferas que destinam-se a implantação de pomares nos quintais em áreas urbanas e em propriedades rurais, com objetivo de diversificar a alimentação das famílias beneficiadas, fornecer alimentação a fauna urbana e rural, e ainda a possibilidade de comercializar as frutas, caso haja excedente na produção, fomentando alternativa de geração e/ou complemento de renda.

Serão distribuídas mudas frutíferas de diversas espécies, em etapas, na medida em que a Secretaria de Meio Ambiente for recebendo as mudas adquiridas por meio de contrato.

A retirada das mudas pelo requerente deverá ocorrer no viveiro de mudas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em horário de expediente. As mudas não serão entregues a terceiros, somente o requerente poderá retirá-las.

Para ser beneficiário do projeto é necessário ter residência ou propriedade no município de Presidente Kennedy e seguir os seguintes passos:

I – Preencher um requerimento solicitando mudas frutíferas no Protocolo Geral do Município;

II – Apresentar junto do requerimento, cópia de documento pessoal com foto do requerente;

III – Apresentar junto do requerimento, cópia do comprovante de residência em nome do requerente, fornecido por uma concessionária de serviços públicos;

IV – Caso o requerente seja produtor rural ou tenha propriedade rural, apresentar cópia de documento que comprove ser produtor rural ou que comprove ter propriedade rural.

Após realizar o pedido de mudas, o cidadão deve aguardar no mínimo dois dias úteis para retirar a muda no viveiro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Mais informações e dúvidas ligar na Secretaria Municipal de Meio Ambienta no telefone (28) 3535-1966.