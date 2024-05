Presidente Kennedy realiza caminhada de prevenção aos acidentes de trânsito

A ação faz parte da Campanha Maio Amarelo

A prefeitura de Presidente Kennedy, em parceria com as Secretarias de Saúde, Transporte e Frota, Segurança Pública e a Polícia Militar, promoveu uma caminhada pelas principais vias da sede do município com o objetivo de chamar a atenção para a Campanha Maio Amarelo, uma ação nacional que trabalha no mês de maio ações de prevenção e conscientização para um trânsito mais seguro.

Este ano a Campanha trabalha o tema: “Paz no Trânsito começa por Você”, chamando a atenção de todas as pessoas que utilizam das vias públicas, desde os motoristas aos pedestres, que a responsabilidade sobre a segurança e a promoção da paz que tanto se espera, depende das ações individuais.

Alunos da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental “Vilmo Ornelas”, participaram da caminhada. Com balões, cartazes, panfletos e muita disposição demostraram a importância de ações preventivas como essas.