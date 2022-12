Prefeitura de Vila Velha abre processo seletivo para a educação, confira os editais

A prefeitura de Vila Velha divulgou nesta terça-feira (27) a abertura do Processo Seletivo Simplificado para atuar na educação do município. As inscrições começam nesta quarta-feira (28), a partir das 10h e vão até 11 de janeiro de 2023, às 18h.

Os processos seletivos são para os quadros do Administrativo e Magistério, com atuação ao longo de 2023. São diversos cargos, tanto para as escolas de Tempo Integral quanto para meio período.

A primeira etapa é a inscrição, feita exclusivamente por meio eletrônico, além da declaração de títulos e classificação preliminar. A segunda etapa é presencial, sendo a análise da documentação e a comprovação dos requisitos. Já a última etapa é a formalização do contrato e o comparecimento do candidato na data estabelecida, para iniciar as atividades.

É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais e os prazos referentes ao Processo Seletivo Simplificado. Confira onde se inscrever e todas as informações dos editais nº 010/2022 (Administrativo), nº 011/2022 (Magistério) e nº 012/2022 (Tempo Integral).

Confira a lista completa dos cargos disponíveis:

– Auxiliar de Secretaria Escolar

– Secretário Escolar

Tempo Integral

– Coordenador

– Pedagogo – Coordenador Pedagógico

– Pedagogo – Articulador de Aprendizagem

– Professor Educação Infantil

– Professor de Séries iniciais

– Professor de Artes

– Professor de Ciências

– Professor Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla

– Professor Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação

– Professor Educação Especial – Bilíngue – Surdez

– Professor Educação Especial – Libras/Deficiências de Surdez

– Professor Educação Especial – Tradutor e Intérprete – Língua Portuguesa – Libras: Surdez

– Professor Educação Especial – Deficiência Visual

– Professor de Educação Física

– Professor de Ensino Religioso

– Professor de Geografia

– Professor de História

– Professor de Língua Inglesa

– Professor de Língua Portuguesa

– Professor de Matemática

Unidades Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental

– Coordenador

– Pedagogo

– Professor de Educação Infantil

– Professor de Séries Iniciais

– Professor de Artes

– Professor de Ciências

– Professor Educação Especial – Deficiência Intelectual e Múltipla

– Professor Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação

– Professor Educação Especial – Bilíngue – Surdez

– Professor Educação Especial – Libras/Deficiências de Surdez

– Professor Educação Especial – Tradutor e Intérprete – Língua Portuguesa – Libras: Surdez

– Professor Educação Especial – Deficiência Visual

– Professor de Educação Física

– Professor de Ensino Religioso

– Professor de Geografia

– Professor de História

– Professor de Língua Inglesa

– Professor de Língua Portuguesa

– Professor de Matemática

– Professor de Música

– Professor de Tecnologias Educacionais

