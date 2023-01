Prefeitura de Vila Velha interdita clínica veterinária após denúncia de irregularidades

Uma operação integrada entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Guarda Municipal de Vila Velha interditou uma Clínica Veterinária no município, na manhã desta terça-feira (24).

A ação foi planejada após um ofício encaminhado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-ES), onde foi solicitada fiscalização do Bem-Estar Animal na clínica, que possuía irregularidades constatadas, após inspeção do próprio CRMV-ES. Além disso, existe ausência de registro no próprio órgão que fiscaliza a Medicina Veterinária no Espírito Santo.

No momento da inspeção foram detectados medicamentos vencidos, ausência de licença ambiental, condições sanitárias inadequadas, falta de procedimentos básicos de esterilização de materiais cirúrgicos e presença de materiais inadequados e conflitantes com os materiais de uso em cirurgias.

O Diretor de Bem Estar Animal, Celso Christo, relatou que as condições são incompatíveis com a realização de procedimentos cirúrgicos e internação clínica, e que o proprietário da empresa, precisará se adequar:

“Somente após a emissão do relatório de adequações e o cumprimento das medidas saneadoras é que o proprietário da Clínica Veterinária poderá solicitar o retorno das atividades de maior complexidade, como internação clínica e procedimentos cirúrgicos. O objetivo da ação foi atuar diretamente na estrutura física da empresa e nos procedimentos médico veterinários, que podem causar consequências na saúde dos animais, seja por imperícia, imprudência ou negligência, gerando invariavelmente maus tratos nos animais atendidos”, destacou o diretor.

A secretária interina de Meio Ambiente, Isabela Igreja, ressaltou que o dever da Secretaria de Meio Ambiente é proteger a população de práticas abusivas, que degradam não só o meio ambiente, mas a saúde humana e animal:

“É difícil conseguir entender como ainda existem profissionais que não se adequaram à realidade atual e continuam trabalhando desta forma. Continuaremos nosso trabalho, com o apoio da população, ao Bem Estar Animal.”

A Diretoria de Bem Estar Animal recebe denúncias de maus tratos de maneira oficial, através do telefone 162 ou através do link:

https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/ouvidoria/CadastrarEvento.aspx?tipo_evento=4

foto Assessoria