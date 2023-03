Prefeitura de Vitória abre seleção para engenheiro e arquiteto

A prefeitura de Vitória abriu processo seletivo simplificado (edital 05/2023) em caráter de urgência para a contratação temporária de um arquiteto e um engenheiro. A contratação será realizada por tempo determinado, destinada a atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação (Seme).

O candidato que tenha interesse nas vagas deverá acompanhar todas as publicações e informações referentes a este edital, desde a abertura até o edital de convocação, por meio do Diário Oficial do Município e da Página de Seleção da PMV.

A inscrição será realizada, exclusivamente, pela internet, por meio do endereço eletrônico selecao.vitoria.es.gov.br, onde deve realizar o login e preencher a Ficha de Inscrição On-line.

A inscrição estará disponível a partir das 8h do próximo dia 22 até às 23h59min do dia 31/03/2023, considerando o horário oficial de Brasília.

No momento da inscrição, o candidato deverá preencher os campos conforme orientações disponíveis no site e o disposto no Edital.

O Processo Seletivo Simplificado, em caráter de urgência, terá validade de 18 (dezoito) meses, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por até igual período, a critério do Município.

Funções e salários

Arquiteto

-Elaborar projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos do Município.

– Realizar estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos para implantação, funcionamento e manutenção de projetos, programas relacionados à sua área de atuação, bem como a fiscalização quanto à regularidade ante as normas e legislações vigentes.

Requisitos:

· Ensino Superior Completo em Arquitetura;

· Registro no Conselho Regional da Classe.

Engenheiro

Atuação: Engenheiro Civil

– Executar, analisar e acompanhar projetos de acordo com a área de especialização da Engenharia, bem como fiscalizar quanto à regularidade ante as normas e legislações.

Requisitos

· Ensino Superior Completo em Engenharia Civil;

· Registro no Conselho Regional da Classe.

Dúvidas sobre a seleção

As dúvidas em relação ao processo seletivo deverão ser enviadas à Secretaria Municipal de Educação (Seme) por meio do e-mail [email protected], ou também para a Coordenação de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Gestão e Planejamento (Seges), por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone 3382-6071.

foto Jansen Lube/PMV