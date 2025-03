Prefeitura incentivará Emprego Social em Marataízes

As Secretarias Municipais de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht) e de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplades) começaram a visitar empresas instaladas em Marataízes e entidades representativas do comércio com o objetivo de captar informações para a elaboração de um projeto que crie vagas de emprego para pessoas em situação de risco social, sobretudo aquelas atendidas pelo Centro Pop. As primeiras empresas visitadas foram duas redes de supermercados.

Também foi visitada a sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy. A ideia, segundo o secretário da Semasht, Eduardo Bitencourt, é oferecer oportunidades de reintegração ao mercado de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Nosso objetivo é garantir que todos, independentemente da situação, tenham acesso ao emprego. Ações como essa são fundamentais para promover a inclusão e oferecer alternativas para aqueles que estão afastados das oportunidades no mercado”, afirmou Eduardo.

Já Luciano Sansão, secretário de Planejamento, afirmou que esta é uma excelente oportunidade para resolver um dos principais pontos que preocupam a sociedade marataizense. “Com apoio do setor privado podemos ao mesmo tempo fortalecer a economia local e retirar da vulnerabilidade muitas pessoas que estão nas ruas de Marataízes. Tenho certeza de que esse projeto vai vingar e será orgulho da gestão municipal”, declarou.

O presidente do CDL Marataízes, Cidauro Mesquita Bourguignon Filho, elogiou a iniciativa. “A CDL estará junto com a Prefeitura para ajudar a elaborar essa iniciativa que será muito boa para o Município”, disse o dirigente lojista.

A Semasht e a Semplan querem facilitar o acesso das pessoas ao mercado de trabalho através de um cruzamento de dados do Cadastro Único e do Centro Pop para indicação de candidatos, além de entrevistas de emprego no local. As pastas estudam propor incentivos para as empresas que disponibilizarem vagas para o Emprego Social. A intenção é, em breve, apresentar um Projeto de Lei na Câmara Municipal abrangendo eventuais incentivos, inclusive fiscais.

“Vamos facilitar a inserção no mercado de trabalho de moradores em risco social, sobretudo mulheres vítimas de violência doméstica e aqueles que passam por dificuldades socioeconômicas em geral’, completou Eduardo Bitencourt.