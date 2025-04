Prefeitura realiza ação de desratização nas Praias de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, está realizando um trabalho contínuo de desratização em todas as praias do município. O trabalho é realizado de maneira planejada e semanal, com o uso de produtos que não prejudicam o meio ambiente, focando especialmente nas áreas de maior movimentação, como as margens das restingas e os calçadões, onde os ratos costumam se abrigar.

“O trabalho de desratização é essencial para prevenir a proliferação de roedores, que podem transmitir doenças, e para assegurar que nossas praias estejam sempre limpas e livres de riscos para os frequentadores”, afirmou Gilberto Mário dos Santos – Coordenador do Centro de Controle de Zoonoses.

Mesmo realizando um trabalho contínuo, o CCZ reforça que a colaboração dos moradores e banhistas é indispensável. Gilberto fez um apelo à população: “Pedimos a todos que não descartem lixo nas encostas e nas proximidades das praias. O cuidado com o meio ambiente e a conscientização de cada um é a chave para que nossas ações de controle de roedores sejam ainda mais eficazes”, destacou.

A Prefeitura enfatiza a importância de manter as praias limpas e bem cuidadas, e para isso, a colaboração da comunidade é essencial. Para mais informações ou para relatar qualquer ocorrência relacionada à infestação de ratos, a população pode entrar em contato diretamente com o CCZ pelos números: 3262-1456 ou 3262-1271.