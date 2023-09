Prêmio da Música Capixaba: conheça os vencedores, ao vivo, pela TVE nesta terça (26)

A TVE vai transmitir ao vivo a entrega do 2º Prêmio da Música Capixaba. A cerimônia será realizada nesta terça-feira (26), quando serão anunciados os vencedores das 24 categorias. O evento será transmitido em tempo real pela TV aberta (canal 2.1) e também pelos canais da TVE e do Prêmio no YouTube.

A transmissão é mais uma iniciativa que vai ao encontro das ações planejadas para a reestruturação da comunicação pública do Estado. As emissoras de rádio e televisão fomentam a produção autoral, estimulam a formação de público e valorizam as manifestações artísticas e culturais do Espírito Santo, fortalecendo a identidade dos capixabas.

O Prêmio da Música Capixaba celebra os profissionais da música e as realizações musicais produzidas durante o ano de 2022 no Espírito Santo. A premiação conta com categorias técnicas, destaques individuais e coletivos, além dos produtos musicais mais relevantes do último ano, como melhor Álbum, EP, Música, Composição, Arte Visual e Videoclipe.

“É a hora de celebrarmos os vencedores. O resultado reflete a nossa diversidade musical e nossa identidade como capixabas. Acima de tudo, o prêmio existe para celebrar e reconhecer os nossos valores, difundir a qualidade da nossa produção musical para o público capixaba e de todo o Brasil, além de promover o encontro da classe profissional de artistas do Espírito Santo”, afirma o co-realizador do Prêmio da Música Capixaba, Daniel Morelo.

O Prêmio da Música Capixaba é uma realização da MM Projetos Culturais, com patrocínio da ES Gás – Companhia de Gás do Espírito Santo, da ArcelorMittal e da Secretaria da Cultura (Secult), por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), com o apoio da Secretaria de Cultura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Formemus e TVE.

Homenagem

O sambista Edson Papo Furado é o homenageado na segunda edição do Prêmio da Música Capixaba. O artista é figura cativa na programação da TVE. Um pouco da história de Papo Furado foi contada em uma reportagem exibida pelo TVE Revista, em comemoração ao Dia do Compositor Sambista, celebrado anualmente em 07 de outubro.

Solta o Som

Grande parte dos finalistas do Prêmio da Música Capixaba já passou pelo Solta o Som, o programa da TVE que abre espaço para a música do Espírito Santo. O programa traz videoclipes e entrevistas exclusivas sobre o cenário musical capixaba e os bastidores das produções. Recentemente, a emissora pública dos capixabas fez uma parceria com a TVE Bahia: o Solta o Som ES + BA está no ar em rede nacional pela TV Brasil.

Serviço

2º Prêmio da Música Capixaba

Data: 26/09 (terça-feira) – 19 horas

Local: Teatro da Ufes – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória.

Transmissão ao vivo pela TVE (canal 2.1) e também pelo YouTube.