Presidente da Cesan, Munir Abud, é o novo vice-presidente Regional Sudeste da Aesbe

today28 de março de 2023 remove_red_eye83

A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) realizou a terceira reunião da Diretoria da entidade de 2023, na manhã desta segunda-feira (27). Na oportunidade, Munir Abud, presidente da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), foi escolhido para ocupar o cargo de vice-presidente Regional Sudeste da Aesbe.

“A vice-presidência Regional Sudeste da Aesbe traz para a agenda do Espírito Santo a pauta do saneamento em âmbito nacional, amplia os debates diários e extrapola as fronteiras do Estado. Assumir esse cargo me coloca ao lado de profissionais experientes no segmento, em um momento em que as empresas públicas estão sendo desafiadas pelo novo marco legal. Enxergo um ambiente favorável ao intercâmbio de boas práticas, de fortalecimento da instituição e das empresas do setor, quero contribuir para o avanço do saneamento e para o alcance dos melhores resultados”, afirmou o presidente da Cesan.

Durante o encontro virtual foi aprovado o orçamento da entidade para o exercício de 2023. A Diretoria também debateu acerca da atualização dos decretos que regulamentam a Lei Nacional de Saneamento Básico. Debateram, ainda, sobre o Fórum Internacional “Os Novos Cenários para as Empresas Públicas de Saneamento”, que será realizado pela Aesbe e Fundação de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) nos dias 3 e 4 de maio de 2023, em Brasília (DF). Outros assuntos e estratégicos para a entidade também foram debatidos na reunião.