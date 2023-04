PRESIDENTE KENNEDY | Coleta seletiva alcança números expressivos no 1º trimestre de 2023

A cidade de Presidente Kennedy vem se destacando na coleta seletiva de resíduos sólidos, alcançando números expressivos no primeiro trimestre de 2023. Segundo dados da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Presidente Kennedy – ASCPK, foram coletadas 64,40 toneladas de materiais recicláveis, um aumento de 8,84 toneladas em relação ao mesmo período no ano anterior, que registrou 55,56 toneladas.

Esses números representam o esforço conjunto entre a população, a associação e a administração municipal, que tem como objetivo a conscientização ambiental e a preservação do meio ambiente. A população é peça chave para o sucesso do projeto, pois a separação correta do lixo é fundamental para a reciclagem de materiais e a diminuição da quantidade de resíduos que vão para os aterros sanitários.

O trabalho desenvolvido em Presidente Kennedy é um exemplo a ser seguido por outros municípios, pois além de contribuir para o meio ambiente, gera renda para a associação de reciclagem e cria oportunidades de emprego para muitas pessoas que antes estavam à margem da sociedade. Além disso, a coleta seletiva ajuda a prolongar a vida útil dos aterros sanitários, reduzindo a necessidade de novos espaços para disposição final de resíduos.

O secretário Municipal de Meio Ambiente, Wagner Porto, destaca que a coleta seletiva é um processo contínuo, que exige a participação ativa da população para alcançar resultados cada vez mais expressivos.

“A separação correta do lixo, o descarte consciente de materiais perigosos e a redução do consumo são ações que devem ser incorporadas no dia a dia de cada cidadão para garantir um futuro mais sustentável para todos”, afirma.