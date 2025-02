PRESIDENTE KENNEDY | IPTU 2025: 20% de desconto para pagamento em cota única

A Prefeitura de Presidente Kennedy já disponibilizou o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao ano de 2025.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única até o dia 31 de março terão direito a um desconto de 20%. Para aqueles que preferirem parcelar, o pagamento poderá ser feito em até cinco vezes, com a primeira parcela vencendo também em 31 de março e as demais em 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho e 31 de julho.

O IPTU é um tributo cobrado sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóveis localizados na zona urbana do município, sejam eles residenciais, comerciais ou industriais. A arrecadação do imposto é fundamental para a manutenção de serviços essenciais, como coleta de lixo, varrição de ruas, infraestrutura, educação e segurança.

Como obter o DAM

Os contribuintes que residem em Presidente Kennedy podem retirar o DAM na Divisão de Arrecadação Tributária, localizada na Rua Átila Vivacqua Vieira, ao lado do Banestes. Já os moradores de outras cidades receberão o documento pelos Correios. Para quem não receber o DAM, a Prefeitura disponibiliza outras formas de obtenção:

– Site oficial: www.presidentekennedy.es.gov.br;

– E-mail: [email protected];

– WhatsApp: (28) 99967-8665.

Presencialmente: na Divisão de Arrecadação Tributária, Rua Átila Vivácqua Vieira, n.º 49, Centro, telefones (28) 3535-1951 e (28) 3535-1952, das 8h às 15h.

Campanha Nota Legal: concorra a vales-compras de R$ 1.000

Além do desconto para pagamento, os contribuintes que quitarem o IPTU também poderão participar da Campanha Nota Legal. Serão sorteados 50 vales-compras no valor de R$ 1.000,00 cada. Para concorrer, a cada R$ 100,00 pagos a partir de 1º de janeiro de 2025, o contribuinte ganha um cupom. Podem participar todos os contribuintes do IPTU, incluindo locatários de imóveis, desde que estejam contratualmente responsáveis pelo recolhimento do tributo.

Importância do pagamento do IPTU

O pagamento do IPTU é fundamental para garantir a manutenção e melhoria dos serviços públicos oferecidos à população. A Prefeitura de Presidente Kennedy reforça a importância da regularização do tributo e incentiva os contribuintes a aproveitarem os benefícios oferecidos, como o desconto para pagamento em cota única e a participação na Campanha Nota Legal.

Para mais informações, os contribuintes podem entrar em contato com a Divisão de Arrecadação Tributária pelos telefones (28) 3535-1951 e (28) 3535-1952 ou pelos canais digitais disponibilizados pela Prefeitura.