PRESIDENTE KENNEDY | Prodes abre inscrições para o Serviço de Orientação Profissional

today14 de setembro de 2023 remove_red_eye197

O Prodes – Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico no Município de Presidente Kennedy – abriu inscrições para o Serviço de Orientação Profissional (SOP). O SOP é requisito obrigatório para concorrer a uma bolsa de estudos no município.

O Serviço tem o objetivo de orientar os alunos que vão pleitear a bolsa de estudos em curso técnico ou de graduação por meio do Prodes. O público-alvo são adolescentes em processo de escolha profissional e adultos desadaptados ocupacionalmente ou preocupados em construir um projeto profissional mais satisfatório.

A nova Lei do Prodes exige, no momento da inscrição para concessão da bolsa, um Relatório Final que é expedido após o cumprimento da Orientação Profissional.

As inscrições poderão ser realizadas de 12 de setembro de 2023 a 11 de outubro de 2023 no setor do PRODES/PK, situado na Rua Átila Vivácqua, 140 – Centro (ao lado do Cartório Eleitoral), das 7h30h às 16h30. O requerimento para realização da inscrição estará disponibilizado no endereço eletrônico www.presidentekennedy.es.gov.br e/ou na Comissão do PRODES/PK.

As vagas para o SOP são direcionados a todos aqueles que tenham interesse em se inscrever para o próximo cadastro de bolsa de estudos, alunos que já possuem a conclusão do ensino médio ou estão concluindo.

Mais detalhes podem ser conferidos no Edital clicando aqui.