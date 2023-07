PRESIDENTE KENNEDY | Programa de Fruticultura abre cadastramento para a 2ª etapa

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca – SEMDAP, abriu o cadastramento para os produtores rurais interessados em participar da 2ª Etapa do Programa de Incentivo à Diversificação Agrícola por Meio da Fruticultura em Presidente Kennedy. O cadastramento acontece entre os dias 25 de julho e 1º de agosto.

Com este procedimento a SEMDAP tem o objetivo de iniciar um processo capaz de analisar e identificar produtores e propriedades com aptidão para a fruticultura irrigada, contribuindo com a diversificação da produção nas propriedades rurais por meio do plantio de espécies frutíferas adaptadas, possibilitando assim, maior retorno econômico a estes produtores rurais.

Vale salientar que a possível aquisição pode estimular o desenvolvimento regional, além de potencializar a arrecadação e contribuir para o planejamento estratégico do Município de Presidente Kennedy.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca que funciona de 8h às 17h para conhecer regras e procedimentos. A secretaria fica localizada na Avenida Orestes Baiense, 500, Centro.

Mais informações: telefones (28) 3535-1950 ou e-mail [email protected].