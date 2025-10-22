Preso suspeito de provocar prejuízo de R$ 40 milhões com queimadas

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em conjunto com a Polícia Civil da Bahia (PCBA), prendeu um homem de 54 anos suspeito de provocar incêndios de grandes proporções em plantações e pilhas de eucalipto nos anos de 2023, 2024 e 2025. O investigado foi preso nessa terça-feira (21), durante diligências da Operação Estado Presente, deflagrada na Região Norte do Estado.

Segundo as investigações da PCES, o homem seria o responsável por incêndios nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus, no Espírito Santo, e Nova Viçosa, na Bahia.

“Há várias ocorrências policiais registradas ao longo desses anos. Somados, os incêndios geraram um prejuízo de quase 40 milhões de reais, além da interdição por várias horas do trânsito nas BR-101 e na BR-418, da contaminação do solo e do ar”, relatou o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Com o uso de tecnologia e recursos avançados de monitoramento, o trabalho conjunto das Polícias Civis da Bahia e do Espírito Santo possibilitou a identificação do suspeito e a representação pela prisão preventiva. Na manhã de terça, a equipe cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Jaguaré, em endereços ligados à investigação, e seguiram para Sooretama, onde encontraram o suspeito prestando serviços como caminhoneiro em uma fábrica de móveis.

Ele foi preso, conduzido à Delegacia Regional de Linhares para esclarecimentos e, em seguida, foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem no Espírito Santo e na Bahia.