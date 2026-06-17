PROCON de Marataízes visita bancos e cobra melhorias no atendimento aos consumidores

today17 de junho de 2026 remove_red_eye78

O PROCON Municipal de Marataízes realizou, nesta terça-feira (16), uma série de visitas às instituições financeiras instaladas no município com o objetivo de dialogar com os responsáveis pelas agências e buscar melhorias no atendimento prestado aos consumidores.

A ação contemplou as agências do Banco do Brasil, Banestes e Caixa Econômica Federal, instituições que concentram a maior parte das reclamações registradas junto ao órgão de defesa do consumidor. Entre as principais queixas apresentadas pela população está a demora no atendimento.

Durante as visitas, representantes do PROCON conversaram com os gerentes das agências, que informaram já ter encaminhado às administrações centrais solicitações para adoção de medidas que contribuam para a melhoria dos serviços oferecidos aos usuários. A equipe também ouviu clientes presentes nas unidades bancárias, que relataram dificuldades relacionadas ao atendimento.

Segundo a coordenadora do PROCON Municipal, Márcia Leonardo da Silva, a iniciativa tem caráter preventivo e busca fortalecer o diálogo entre consumidores e instituições financeiras.

“Nosso objetivo é garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados e que o atendimento prestado seja cada vez mais eficiente e transparente”, destacou.

Durante as visitas, foram abordados temas importantes relacionados à proteção do consumidor, como o cumprimento do tempo máximo de espera para atendimento, previsto na legislação vigente, além da necessidade de disponibilização de informações claras sobre crédito consignado, empréstimos pessoais, financiamentos, cartões de crédito, tarifas bancárias, seguros e demais produtos financeiros.

A coordenadora ressaltou ainda a importância do cumprimento dos princípios da boa-fé, da transparência e do dever de informação estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A intenção é assegurar que os cidadãos tenham acesso a informações completas sobre condições contratuais, taxas de juros, encargos, custos efetivos e demais aspectos envolvidos na contratação de serviços bancários.

As cooperativas de crédito Sicredi e Sicoob não foram incluídas na ação devido ao baixo número de reclamações registradas por seus clientes. De acordo com o PROCON, uma das diferenças observadas entre as instituições é que os bancos públicos atendem toda a população, independentemente de vínculo contratual, enquanto as cooperativas e bancos privados concentram seus serviços principalmente nos próprios associados e correntistas.

Com a iniciativa, o PROCON Municipal de Marataízes busca reduzir conflitos nas relações de consumo e promover maior equilíbrio entre consumidores e fornecedores de serviços financeiros. O órgão reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos da população, atuando de forma educativa, conciliadora e fiscalizadora para garantir um atendimento digno e em conformidade com a legislação.