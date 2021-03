Prodest lança e-Book com dicas sobre como planejar uma reunião on-line

19 de março de 2021

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) lançou o e-book “Como organizar uma reunião on-line”, que está disponível por meio deste link.

O objetivo do material é auxiliar os profissionais em trabalho remoto a organizar uma reunião on-line de forma prática e ágil, o que é muito importante para atingir bons resultados.

No e-book, é possível encontrar dicas para organizar a atividade, como a criação da pauta, a montagem da lista de participantes e as plataformas disponíveis para o evento. Além disso, há orientações sobre como os profissionais devem se preparar para mediar as reuniões.

“Por causa da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), muitas instituições públicas e privadas optaram pelas reuniões on-line para manter a qualidade dos serviços. Esse material é uma boa referência para essas atividades serem feitas seguindo as melhores práticas”, enfatizou o presidente do Prodest, Tasso Lugon.

No site do Prodest (www.prodest.es.gov.br), estão disponíveis artigos e e-books que abordam temas relevantes sobre Tecnologia da Informação e o mercado de trabalho.

Por Lara Favaris e Eric Lopes Menequini