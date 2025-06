Professora de Guarapari está entre as cinco melhores do Brasil com prática pedagógica

Guarapari conquistou destaque nacional na educação de jovens e adultos. A professora Gesica Guedes, que leciona no turno noturno do Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA), teve sua prática pedagógica selecionada entre as cinco melhores do Brasil na ação “Da Sala da EJA para o Brasil”, promovida pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Pacto pela Educação de Jovens e Adultos (Pacto EJA).

A proposta da ação era reunir práticas exitosas — experiências que deram certo em sala de aula — desenvolvidas por professores do 1º segmento da EJA, voltado à alfabetização de adultos. A professora Gesica, reconhecida por sua dedicação e sensibilidade com os alunos, compartilhou um relato de aula marcante, no qual utilizou argila para trabalhar a escrita dos nomes dos alunos. Durante a atividade, um dos estudantes, que trabalhou a vida inteira com panela de barro, se identificou profundamente com a proposta, gerando uma troca rica e afetiva em sala.

Além disso, a professora também utilizou caixas de produtos usadas em casa, como sabonete, de pasta de dente, para demonstrar conceitos geométricos concretos, desmontando as caixas para entender a forma e o conceito de plano. Em outro momento, usou jujubas com palitos para ensinar sólidos geométricos como prismas e cubos, tornando o aprendizado acessível e envolvente. A prática foi inscrita com incentivo da direção da escola, que reconheceu o potencial transformador da experiência.

“A Semed, através do setor da EJA, na pessoa da Luciana Marques, sugeriu que as escolas se inscrevessem, e eu como diretora, falei com a professora sobre a importância da sua prática, e a escola fez questão de apoiar. Ver esse reconhecimento é motivo de muito orgulho para todos nós”, afirmou a diretora do CMEJA, Danusia Fontoura.

No CMEJA, a professora atua com turmas do 1º segmento, contribuindo diretamente para a alfabetização de jovens e adultos em Guarapari — um desafio importante para o município. De acordo com o último Censo, cerca de 4 mil pessoas ainda vivem em situação de analfabetismo na cidade. Em resposta a esse cenário, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), aderiu ao Pacto Nacional da EJA, com o compromisso de reduzir esse número e ampliar as oportunidades educacionais para jovens e adultos.

Com cerca de 400 alunos matriculados nos três turnos, o CMEJA oferece estrutura com biblioteca, laboratório de ciências, professores capacitados e metodologias inovadoras que valorizam o conhecimento prévio dos estudantes e respeitam suas trajetórias.

“Essa conquista mostra que é possível transformar vidas por meio da educação, com criatividade, sensibilidade e compromisso. A prática da professora Gesica representa o trabalho sério que está sendo feito na EJA de Guarapari, e reforça nosso compromisso com uma educação mais humana e inclusiva”, destacou a secretária de Educação, Jaciara Lyrio.

A prática será apresentada pela própria professora durante uma live oficial do MEC, nesta sexta-feira (13/06), às 19h, com transmissão pelo canal do Ministério da Educação no YouTube. Toda a comunidade escolar é convidada a prestigiar esse momento de celebração e inspiração para a educação pública.