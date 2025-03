Festa das Canoas de Marataízes resgata tradições e promete movimentar a cidade

A 115ª edição da Festa das Canoas, um dos eventos mais tradicionais de Marataízes, no Espírito Santo, promete resgatar as raízes culturais e religiosas que marcaram sua história. A festividade, organizada pela comunidade de pescadores da Pérola Capixaba em parceria com a Igreja Católica, acontece de quinta-feira, 6 de março, até domingo, dia 9, com uma programação que inclui shows, feirinha de barracas e a emblemática procissão marítima.

A volta da feirinha de barracas, uma das principais reivindicações da população local, é um dos destaques desta edição. O espaço oferecerá comidas típicas, artesanato e produtos regionais, fortalecendo a economia local e proporcionando uma experiência autêntica aos visitantes. Além disso, os shows musicais prometem agradar a todos os gostos, celebrando a cultura capixaba e atraindo turistas de diversas regiões.

O ponto alto da festa será no domingo, dia 9, com a tradicional procissão marítima, um momento de fé e devoção que reúne fiéis e pescadores em uma emocionante homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes. A imagem da santa é levada em embarcações decoradas, acompanhadas por dezenas de canoas, em um espetáculo que emociona tanto moradores quanto visitantes.

Marataízes, conhecida por suas belas praias e pela hospitalidade de seu povo, espera receber milhares de turistas e devotos durante os quatro dias de festa. O evento não só fortalece as tradições locais, mas também movimenta o turismo e a economia da região, consolidando a Festa das Canoas como um dos principais eventos religiosos e culturais do estado.

A Prefeitura de Marataízes e os organizadores garantem que todos os protocolos de segurança e infraestrutura necessários estão sendo preparados para receber o público com conforto e tranquilidade. A expectativa é que a 115ª edição da Festa das Canoas seja um marco de retomada das celebrações comunitárias e de fortalecimento das tradições capixabas.

Confira a programação

Sexta-feira (07/03)

21h – Wander Leal

22h30 – Fabrício Venturini

DJ Shreck nos intervalos

Sábado (08/03)

21h – Projeto Feijoada

22h30 – Cleiton e Camargo

Dj Vitinho nos intervalos

Domingo (09/03)

09h – Santa Missa com Dom Luiz Fernando CP

10h – Procissão Marítima

19h – Santa Missa com Pe. Antonio Marcos Comunidade Nossa Senhora da Penha (Matriz)