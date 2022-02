Programas beneficiam pequenos produtores na agricultura e pecuária em Itapemirim

Horas-máquinas são concedidas para preparar a terra ou melhorar as condições para criação do gado.

Programas de apoio ao pequeno produtor rural para o trabalho na agricultura ou na pecuária são desenvolvidos em Itapemirim. O preparo da terra para o plantio de culturas diversas ou intervenções para auxiliar na criação do gado estão entre os serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Agricultura aos pequenos produtores do município.

Com o auxílio de tratores e equipamentos agrícolas, equipes operacionais da Prefeitura de Itapemirim executam serviços de limpeza de valas, cavadas de currais e abertura de poços para que o gado possa beber água, além de cessão de horas-máquinas para o preparo da terra para o plantio.



Na última semana, os serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Agricultura contemplaram produtores rurais das localidades de Sapucaia e do Frade. O objetivo dos programas é gerar renda no campo com o apoio aos pequenos produtores que não dispõem de máquinas.



“O apoio é importante para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária no município, além de outros programas que disponibilizamos para o pequeno produtor rural”, destaca o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Semader), Clodoaldo Leal Ferreira.