Projeto Estação Samarco oferece cursos profissionalizantes gratuitos para o ES

today11 de agosto de 2025 remove_red_eye19

O projeto, realizado em parceria com o Senac, percorrerá 11 municípios capixabas a partir deste mês

O projeto Estação Samarco oferecerá capacitação profissional em estética, gastronomia, saúde e tecnologia, de forma gratuita para 11 municípios da área de atuação da empresa, no Espírito Santo, entre agosto e dezembro de 2025. Ao todo, serão disponibilizadas mais de 1000 vagas.

As capacitações acontecem nas unidades móveis educacionais itinerantes de Beleza, Estética e Saúde, Smart Lab e Gastronomia, realizadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com o objetivo de oferecer às pessoas oportunidades de geração de emprego e renda.

O projeto iniciou, em Cachoeiro de Itapemirim, no último dia 5, com o curso de técnicas de design de sobrancelhas, cuidados faciais, automaquiagem e primeiros socorros para os moradores da região.

“Com esta iniciativa a Samarco reforça o seu compromisso com o desenvolvimento local e com a promoção da cidadania. A ação está alinhada à Política de Investimento Social e aos outros programas da empresa que visam fortalecer e diversificar a economia das regiões onde atuamos”, destaca a gerente de Impacto Social, Gabriela Bardavid.

As capacitações

Os cursos são de curta duração (entre 4h e 36h) e acontecerão em três turnos: manhã, tarde e noite. As turmas serão iniciadas mediante preenchimento de pelo menos 50% da capacidade de cada unidade móvel de Estética e Saúde, Beleza, Gastronomia e Smart Lab (Tecnologia).

As unidades permanecerão cerca de 15 dias em cada localidade. São elas: Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Guarapari, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Piúma, Dores do Rio Preto, Alegre, Jerônimo Monteiro, Guaçuí e Muniz Freire.

Podem participar os moradores dos municípios contemplados, com idade mínima de 14 anos (conforme o curso) e ensino fundamental ou médio (cursando ou completo).

Em Cachoeiro de Itapemirim, as inscrições poderão ser realizadas na unidade móvel, localizada na área da Igreja Batista, bairro Valão, ou no Senac à Avenida Jones dos Santos Neves, 253. Nos demais municípios, os locais de inscrição serão divulgados nas redes sociais da Samarco e do Senac-ES.

foto arquivo Samarco