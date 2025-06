Projeto ‘Música para Todos’ abre 400 vagas para curso gratuito de Teoria Musical

O projeto “Música para Todos” vai abrir inscrições, de 30 de junho a 07 de julho, para mais um curso gratuito, visando interiorizar o ensino musical no Estado e facilitar o acesso aos interessados em dar os primeiros passos no aprendizado da música.

A iniciativa é uma parceria entre a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), a Superintendência de Educação a Distância da Universidade Federal do Espírito Santo (Sead/Ufes) e a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), do programa UniversidadES, do Governo do Estado.

Serão ofertadas 400 vagas para o curso de Teoria Musical, sendo 20 vagas para os municípios de Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Jaguaré, Mantenópolis, Nova Venécia, Pinheiros, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, Serra e Vargem Alta, e 40 vagas para o município de Vitória.

O processo seletivo se dará por ordem de inscrição, que deverá ser realizada no prazo estipulado, por meio de formulário de inscrição on-line. Todas as pessoas, a partir de 13 anos, que se interessarem pelos temas dos cursos poderão se candidatar ao processo seletivo, conforme as regras estabelecidas no edital, disponível no site da Fames.

O curso, com carga horária de 120 horas e 16 semanas de duração, oferecerá aos alunos os fundamentos da teoria musical, onde serão abordados conceitos essenciais, como notas, intervalos, escalas, formação de acordes e campo harmônico, sempre conectando o conteúdo teórico com atividades práticas.

O início das aulas está previsto para o dia 28 de julho e os estudantes que concluírem o curso terão direito ao certificado de conclusão.

Serviço:

Processo Seletivo | Curso de Teoria Musical

Inscrições: de 30 de junho a 07 de julho

Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Jaguaré, Mantenópolis, Nova Venécia, Pinheiros, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Vargem Alta e Vitória.

Formulário de Inscrição

Página do candidato

Baixar Edital