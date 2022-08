Pronatec Jovem FIC abre 755 vagas em onze cursos, confira o edital aqui

Inscrições seguem até dia 02 de setembro e devem ser realizadas no site da Sectides, no menu Educação Profissional

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) abriu, na terça-feira (23), inscrição no processo seletivo para ingresso de estudantes em turmas do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD).

As inscrições seguem até o dia 02 de setembro e devem ser realizadas no site da Sectides (www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br), no menu Educação Profissional > Pronatec > Inscrição) ou diretamente no link https://inscricao.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/entrar.

O Pronatec Jovem FIC oferta 755 vagas em 11 cursos. São eles: Agente de Microcrédito, Assistente Administrativo, Assistente de Contabilidade, Assistente de Despachante Aduaneiro, Assistente de Faturamento, Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Secretaria Escolar, Higienista de Serviços de Saúde, Operador de Supermercados, Promotor de Vendas e Vendedor.

No ato da inscrição, o candidato só poderá realizar uma inscrição por CPF e e-mail, em um único curso. Podem participar capixabas com idade a partir de 16 anos, além de requisito mínimo de escolaridade que varia de acordo com cada curso e deve ser consultado no Anexo I do Edital Sectides/Pronatec Nº 08/2022 (8ª Oferta – Pronatec Jovem Fic On-line).

A classificação será realizada pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do Edital. A lista dos candidatos classificados será publicada no endereço eletrônico www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (menu Educação Profissional > Pronatec > Editais Pronatec), no dia 15 de setembro de 2022.

Confira o edital:

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/–Edital_SECTIDES_Pronatec_Jovem_Fic_2022_8%C2%AA_Oferta.pdf

Inscreva-se: https://inscricao.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/entrar