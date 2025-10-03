Provas do concurso da Assembleia Legislativa do ES acontecem em novas datas

O concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) tem novas datas. As provas para os cargos de Analista e Consultor Legislativo, que seriam realizadas no dia 23 de novembro, mudaram para 14 de dezembro. Já as provas para Agente de Polícia Legislativa, inicialmente agendadas para 30 de novembro, ocorrerão em 21 de dezembro. O Diário do Poder Legislativo desta sexta-feira (3) comunicou algumas retificações dos editais, disponível no site do IBGP, empresa organizadora do concurso.



A alteração acontece por questões logísticas, pois outros concursos estão programados para as datas anteriores. O novo calendário busca assegurar que todos os postulantes aos cargos possam participar do certame, sem prejuízos, evitando a sobreposição com outras provas e conflitos de agenda. Com isso também foi alterado o prazo para inscrições, que agora vão começar no dia 13 de outubro e prosseguem até 13 de novembro.



Vagas

O concurso da Ales é composto por dois editais, com 35 vagas no total. O primeiro abrange 20 vagas de nível superior, sendo 15 de Consultor Legislativo e 5 de Analista Legislativo. Já o segundo traz 15 vagas de nível fundamental para o cargo de Agente de Polícia Legislativa. A retificação do editais trouxe também uma nova distribuição de vagas para negros e indígenas nos cargos de Analista Legislativo e Consultor Legislativo, em conformidade com a Lei Estadual 12.010/2023.



Outra alteração foi a inclusão da Lei Estadual 10.607/2016, que isenta o doador de medúla óssea de pagar taxa de inscrição em concursos públicos. Nos editais publicados no dia 29 de setembro já estava prevista a isenção para os seguintes candidatos: pessoas de baixa renda, os isentos do pagamento do Imposto de Renda, pessoas com deficiência, doadores regulares de sangue e prestadores de serviço no período eleitoral. O prazo para solicitar isenção na taxa também mudou: agora os pedidos devidamente documentados podem ser encaminhados das 9 horas do dia 13 de outubro até as 16 horas do dia 15 de outubro.



As taxas são de R$ 85 para o cargo de Agente de Polícia Legislativa, R$ 115 para Analista Legislativo e R$ 220 para o de Consultor Legislativo. As inscrições poderão ser feitas no site do IBGP, no qual também estão as demais informações sobre o concurso público.

Cargos: Analista Legislativo e Consultor Legislativo: edital consolidado até a Retificação 1 (03/10/2025)

Cargo: Agente de Polícia Legislativa: edital consolidado até a Retificação 1 (03/10/2025)