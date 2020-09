PSB oficializa Bruno Lamas na disputa pela Prefeitura da Serra

Após esperar por quatro anos, ao decidir abrir mão da candidatura para apoiar a reeleição do atual prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), em 2016, o PSB do governador Renato Casagrande lança amanhã (dia 12/09), às 10 horas, no Singo’s Clube, em Jardim Limoeiro, o deputado estadual Bruno Lamas à prefeitura do município.

Com a maior população do Espírito Santo (527.240 habitantes), a Serra continua a ser também o maior colégio eleitoral do Estado, com 327.670 eleitores, e é uma das principais vitrines políticas, dada a sua importância na economia capixaba. Daí o interesse do PSB em garantir seu espaço à frente do Executivo municipal.

Para tanto, Bruno Lamas conta com o apoio da vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB), uma das entusiastas do lançamento do nome do deputado à prefeitura da cidade.

“Sim acho que Bruno Lamas tem de ser candidato. Ele tem tamanho: é deputado. E o PSB tem representação forte na Serra. Na Grande Vitória, se você tem chance de ir para o segundo turno, você tem de vir”, declarou a vice-governadora.

Bruno também fechou parceria com o DEM do casal Ferraço, dos deputados Theodorico Ferraço (estadual) e Norma Ayub (federal). Inclusive, a convenção do aliado irá ocorrer no mesmo local.

Além do DEM, Bruno mantém conversas com o PV, o Avante e o Cidadania, o que deve ser intensificado até o dia 26 deste mês, prazo final para o registro de candidaturas. O PSB vai lançar chapas completas para vereador na cidade (com pré-candidatos homens e mulheres).

“Minha expectativa é de um momento muito especial. Vamos reunir a militância para unirmos forças e construirmos um projeto à altura do que espera o cidadão serrano. Respeitando as regras eleitorais e o ‘novo normal’, faremos uma linda convenção”, garantiu Bruno Lamas.

Parceria

A decisão do PSB de Vitória de oficializar uma parceria com a Rede Sustentabilidade, anunciando o nome da professora Laís Garcia como vice na chapa encabeçada pelo atual vice-prefeito Sérgio Sá na disputa à prefeitura da capital, vai mexer na eleição da Serra e de Vila Velha.

É que ao oficializar a parceria, em convenções realizadas na noite de ontem (10/09), os dois partidos deixam aberta a possibilidade de um acordo também na Serra, num possível segundo turno, caso os pré-candidatos a prefeito pelo PSB, deputado estadual Bruno Lamas, e pela Rede, vereador Fábio Duarte, não disputem juntos esta etapa final da eleição.

Além da Serra, a parceria entre o PSB e a Rede em Vitória também irá trazer desdobramentos na eleição canela-verde, uma vez que os socialistas vão “bater o martelo” na cidade em torno da candidatura do administrador Rafael Primo, da Rede, que é apoiado pelo senador Fabiano Contarato e pelo prefeito da Serra, Audifax Barcelos, do mesmo partido.

Dessa forma, fica descartada uma parceria do PSB com o atual prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), que deverá concorrer à reeleição.