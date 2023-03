Queda do número de veículos furtados ou roubados em Vitória é de 73% desde 2021

A redução do índice de crimes é compromisso diário dos profissionais da segurança pública, quea atuam diarimente protegendo capixabas e turistas. Em Vitória, o número de furtos ou roubos de veículos caiu 73%, desde 2021, nos dois primeiros meses do ano. De lá para cá, houve redução de 215 para 58 no número de automóveis subtraídos.

“Essa redução é fruto de uma revolução para a Guarda Civil Municipal. Implementamos grupamentos especiais, gerência de Inteligência, integração com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, entregamos novos armamentos, novas viaturas, apostando sempre na tecnologia e no trabalho operacional estratégico”, afirma o prefeito Lorenzo Pazolini.

Em 2021, o número foi 215. Ano passado, caiu para 134 veículos furtados ou roubados na capital. Entre 1° de janeiro de 2023 até 28 de fevereiro, foram 58.

“Capacitação, valorização, reconhecimento midiático, tudo isso favorece no trabalho diário para chegarmos a resultados como esse. A gestão está empenhada em cuidar das pessoas e preservar vidas”, garante o secretário municipal de Segurança Urbana, Amarílio Boni.

O resultado dentro do período da atual gestão municipal em Vitória é fruto de um trabalho feito com planejamento e ações.

“Estamos tornando realidade o que era sonho dos agentes da Guarda Municipal. Foi criado o Plano de Cargos, Carreira e Subsídio, aumentando a renda destes homens e mulheres que cuidam da nossa segurança. Criamos também o auxílio-uniforme aos agentes, além do aumento salarial oferecido a todos os servidores. É cuidando das contas públicas que realizamos sonhos de tantas pessoas na cidade, seja morador, seja turista, ou seja servidor municipal”, concluiu Pazolini.

