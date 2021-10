Quiosqueiro de Guarapari que descumprir regras pode perder a concessão do espaço

today18 de outubro de 2021 remove_red_eye38

A Prefeitura de Guarapari vai abrir procedimento contra quiosqueiro que colocar lona na área de alimentação, podendo perder o direito de uso do espaço público.

A orla da Praia do Morro, como as demais, possui regras a serem cumpridas, essas definidas inclusive com a participação do Ministério Público, no sentido de manter a regularização dos serviços. Descumprir essas regras pode levar à cassação da concessão. Conforme regulamentação municipal, não é permitida a modificação nos espaços dos quiosques, colocação de lonas e outros objetos que comprometam a padronização da orla. Além disso, não é permitido nenhum outro tipo de comércio no calçadão, somente na areia, exceto os quiosques.

“Guarapari é uma cidade que acolhe a todos, muitos investimentos estão chegando na cidade para geração de emprego e renda, principalmente no setor imobiliário. O direito de ir e vir é de todos, mas não aceitaremos bagunça em nossa cidade e muito menos descumprimento das regras, por parte daqueles que trabalham no setor de praias. Estamos qualificando o turismo de Guarapari, com melhorias e ordenamento. Guarapari não é lugar de bagunça”, disse o prefeito Edson Magalhães.

Sobre os investimentos, o município realizou a revitalização da orla e agora irá pintar as estruturas dos quiosques com tinta emborrachada para evitar a corrosão pela maresia.