Recadastramento de ambulantes em Guarapari é prorrogado até 8 de agosto

1 de agosto de 2025

A Prefeitura de Guarapari informa que o prazo para o recadastramento obrigatório dos ambulantes e comerciantes da orla foi prorrogado até o dia 8 de agosto. A iniciativa faz parte do Edital de Chamamento Público nº 001/2025, e é voltada exclusivamente para trabalhadores com licença ativa.

O recadastramento, iniciado em 1º de julho, acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Integração da Cidade (SEMIC), Rua Josias Cerutti, nº 717, Praia do Morro, próxima à 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil.

De acordo com o prefeito Rodrigo Borges, a prorrogação é uma oportunidade para que nenhum profissional autorizado fique de fora do processo. “Esses profissionais fazem parte da alma da nossa cidade, movimentam a economia e ajudam a acolher quem visita nossas praias. O recadastramento é uma forma de garantir que eles possam continuar trabalhando com segurança, respeito e dentro das regras. Vamos reforçar a organização e a legalidade, valorizando ainda mais o trabalho de quem luta diariamente para levar sustento para casa”, ressalta.

A Prefeitura alerta que, neste ano, haverá fiscalização rigorosa. A previsão é que o cadastramento para novas licenças seja aberto no dia 1º de setembro, e quem não estiver com a documentação em dia ou sem as licenças exigidas não poderá atuar nas praias.

O objetivo da ação é organizar, regulamentar e atualizar a base de dados dos comerciantes autorizados, promovendo o ordenamento urbano e a valorização das atividades econômicas na orla.

A ausência de documentos ou o não comparecimento dentro do prazo implicará na eliminação do processo. A participação no recadastramento não garante automaticamente a renovação da licença, que dependerá do cumprimento dos critérios técnicos e legais estabelecidos.

Confira o edital completo no site oficial da Prefeitura –

https://www.guarapari.es.gov.br/documento?tipo=174](https://www.guarapari.es.gov.br/documento?tipo=174)