Relatório Anual da Qualidade da Água passa a ser divulgado em formato digital

today12 de março de 2024 remove_red_eye50

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) iniciou a entrega do Relatório Anual de Qualidade da Água. A partir deste ano a entrega aos clientes está sendo feita em formato digital. A medida vai gerar uma economia de R$ 600 mil por ano, que é o custo da impressão do material.

Idealizado pela Coordenadoria de Comunicação Empresarial da Cesan (P-CCE), o relatório pode ser acessado facilmente por meio de um QR Code disponível nas contas de água e esgoto, por SMS que será enviado a todos os clientes ou pela agência virtual, disponível no site www.cesan.com.br.

A coordenadora de Comunicação Empresarial, Desiery Marchini, destaca que a empresa está continuamente se adaptando às novas plataformas digitais para garantir uma entrega mais eficiente e acessível.

“Estamos dando um passo significativo para acompanhar o hábito de consumo de mídia pela população. Essa nova forma de entrega garante a acessibilidade das informações para nossos clientes, e supre uma logística de entrega complexa”, enfatiza.

O relatório contém informações sobre a qualidade da água que os clientes receberam durante o ano de 2023. Em conformidade com o Decreto Federal nº 5.440/2005, ele apresenta os resultados das análises periódicas realizadas na água distribuída durante o ano de 2023, entre eles: os parâmetros físico-químicos, como cor, turbidez, pH, flúor e cloro residual, além de parâmetros microbiológicos, como coliforme total e escherichia coli, incluindo a explicação do significado desses parâmetros analisados. O relatório também fornece informações detalhadas sobre as condições dos mananciais utilizados pela Cesan.

Qualidade da Água

É importante ressaltar que a Cesan garante a qualidade da água que chega até o hidrômetro para todos os clientes. A empresa recomenda que os reservatórios de água nos imóveis sejam bem tampados e limpos a cada seis meses para manter a qualidade da água.

A Companhia atende a rigorosos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Realiza coleta contínua de amostras e análises em laboratórios acreditados. Mensalmente, os resultados das análises de controle da qualidade da água de cada cliente também são divulgados na conta de água.

A garantia dos padrões de potabilidade da água distribuída pela Cesan conta também com o monitoramento de agentes externos através do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água.