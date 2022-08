Resultado histórico: Bandes alcança lucro de R$ 47,5 milhões no primeiro semestre de 2022

Valor histórico é o maior registrado pelo banco em um semestre

O balanço financeiro, resultado do primeiro semestre de 2022 do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) registrou o lucro líquido de R$ 47,5 milhões. Comparativamente, o valor é 223% superior ao registrado no mesmo período de 2021 e trata-se de uma marca histórica para o banco, sendo o maior valor alcançado pelo Bandes em um semestre.

O resultado positivo é decorrente de um processo administrativo e de gestão realizado no banco nos últimos três anos, sobretudo, com a estruturação das aplicações financeiras, de recuperação de créditos baixados como prejuízo e da renda com operações de crédito. Outro dado de destaque presente no balanço semestral do banco é relativo ao patrimônio líquido do banco, que alcançou R$ 361 milhões no semestre, aumento de 28% em relação a junho do ano anterior.

De acordo com o diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, os bons resultados são fruto de uma gestão compromissada com a saúde financeira da instituição, aliada à melhoria de processos de riscos de concessão de crédito.

“Esses números são resultantes de uma melhoria em nossos processos de gestão, com agilidade e eficiência no atendimento aos clientes e as boas ações envolvendo os nossos produtos e serviços. A modernização das nossas linhas de financiamento foi um dos objetivos neste primeiro semestre, com linhas específicas e especializadas para os diferentes setores e demandas do mercado produtivo do Espírito Santo. Com isso, modernizamos também o Bandes, que passou a atuar mais perto das necessidades do empresariado capixaba e agiu com o compromisso de conceder crédito para o desenvolvimento estadual”, destaca Abud de Oliveira.

Investimento no ambiente de negócios

Os resultados operacionais do banco no período demonstram que o total de recursos liberados para investimento na economia capixaba alcançou R$ 517,6 milhões. O valor é 18% superior ao verificado em junho de 2021. O valor aprovado pelo banco tem resultados sociais diretos, com a geração e/ou manutenção de 4.243 empregos no mercado de trabalho.

Outro indicador social relevante nos resultados do banco é a atuação na retomada da economia por meio do crédito emergencial. No primeiro semestre de 2022, a instituição manteve o atendimento às empresas afetadas pela crise econômica decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), com utilização dos recursos do Fundo de Proteção ao Emprego, liberando o total de R$ 39,2 milhões em financiamentos para empresas de pequeno e médio portes.

Bandes Retomada

A linha de crédito Bandes Retomada é destinada ao apoio de empresas com capital de giro, no valor de até R$ 5 milhões, e prazo total de até 48 meses, incluindo carência de até 12 meses. Os recursos da linha são destinados a ampliar a disponibilidade de apoio para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) capixabas.

A linha é uma forma de contribuir para que os empresários possam realizar novos investimentos e se prepararem para o novo ciclo econômico. Com, aproximadamente, R$ 165 milhões disponíveis, o Bandes Retomada impulsiona os empresários capixabas na retomada econômica. Além disso, a linha também vai destinar, pelo menos 20% das operações de financiamentos para empresas lideradas por mulheres.

Acesso

Para acesso à linha Bandes Retomada, não é necessária a entrega da proposta de crédito emergencial presencialmente no Bandes. Acesse o site do Bandes no link abaixo e preencha digitalmente a proposta. Além disso, o banco fornece a opção para simulação das condições de contratação da linha de crédito emergencial do Bandes Retomada.

Condições operacionais

Valor financiável: de R$ 50 mil até R$ 5 milhões

Amortização: 60 meses com carência de até 12 meses

Total: 60 meses

Juros: 0,41% ao mês + Selic

Informações sobre linhas de financiamento:

