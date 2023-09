Sala do Empreendedor de Anchieta recebe servidores de três cidades capixabas

today28 de setembro de 2023 remove_red_eye286

Com o intuito de conhecer experiências de sucesso que dinamizaram a economia de Anchieta, servidores de três municípios capixabas foram verificar de perto as ações da Sala do Empreendedor de Anchieta. Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul e São José do Calçado encaminharam servidores ao município para verificar o que vem sendo feito em Anchieta para fomentar os pequenos negócios.

Auxiliada pela equipe da Sala do Empreendedor, a secretária de Integração, Desenvolvimento e Gestão de Recursos, Paula Louzada, mostrou diversos exemplos de políticas públicas adotadas em Anchieta. Paula destacou pontos importantes que impulsionam o crescimento da cidade, como a criação de novos serviços, as visitas técnicas aos empreendedores, Fundo de Aval e a versão itinerante da Sala do Empreendedor.

Também foram abordadas as parcerias determinantes para o sucesso de Anchieta, como o Governo do Estado, o Mepes, Sebrae, a Findes, as associações empresariais e as comunitárias.

A coordenadora da Sala do Empreendedor de Anchieta, Vanderleia Luiz, disse que durante a visita foi compartilhado um pouco da história, desenvolvimento e serviços da Sala do Empreendedor de Anchieta, além dos desafios e conquistas.

“Continuamos firmes no propósito de sempre compartilhar nossas boas práticas e conhecer as boas práticas de outras salas para juntos desenvolvermos um Estado forte e propício ao desenvolvimento, em especial dos pequenos negócios”, destacou a coordenadora.

Sala do Empreendedor de Anchieta

A Sala do Empreendedor de Anchieta está localizada no Pavilhão do Empreendedor Zey José Vettoraci e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados e pontos facultativos. O objetivo do espaço é orientar e facilitar a abertura de novas empresas de todos os portes; incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa; ofertar diversos serviços aos empreendedores; intermediar as consultorias com o Sebrae para elaboração do Planos de Negócios, dentre outros.