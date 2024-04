Salgadinho realiza show gratuito em Cariacica no dia 04 de maio

O evento, em comemoração ao aniversário de 10 anos do Shopping Moxuara, traz para o público capixaba um dos grandes nomes do samba e pagode dos anos 90

No dia 04 de maio, os capixabas irão cantar e dançar ao som de alguns grandes hits do samba e pagode anos 90, como “Inaraí” e “Lua Vai”. Um dos principais nomes por trás do sucesso dos gêneros, o cantor e compositor Salgadinho é a atração principal do aniversário de 10 anos do Shopping Moxuara e comandará um show gratuito em Cariacica.

O evento acontecerá na Praça de Alimentação do shopping, a partir das 19h. O grupo capixaba D’bem com a Vida irá abrir a noite com show cheio de pagode romântico e descontraído. Depois, eles sobem ao palco para cantar junto com o ex-integrante do grupo Katinguelê, que promete uma apresentação cheia de sucessos que marcaram época e conquistaram fãs por todo o Brasil.

“É sempre muito legal ter a oportunidade de estar no Espírito Santo e cantar para o público capixaba. Vamos levar um show muito animado, cheio de sucessos já conhecidos pelo público, daquelas que marcaram época nos anos 90 e 2000, para que todos possam cantar e dançar juntos”, destaca Salgadinho.

De acordo com Janaína Barroso, gerente de marketing do Shopping Moxuara, a expectativa é de que o evento receba um grande público. “Estamos preparados para fazer uma grande festa, trazendo o show gratuito de uma atração de sucesso nacional. São 10 anos de história com a cidade de Cariacica, uma década contribuindo com o desenvolvimento da economia local, trazendo oportunidades de negócios, serviços, lazer e entretenimento de qualidade para a população. Queremos a presença de todos os clientes para celebrarmos juntos esse momento tão especial”, ressalta.

Sobre o artista

Paulo Alexandre Nogueira Salgado Martins, conhecido como Salgadinho, já soma 35 anos de carreira e muitos sucessos que conquistaram o Brasil. Ex-integrante do grupo Katinguelê, desde 2001 ele se dedica à carreira solo, colecionando sucessos e uma legião de fãs por onde passa.

Figura icônica do samba e da música brasileira, o artista ganhou projeção no cenário nacional com músicas como: “Inaraí”, “Lua Vai“, entre outros. Em sua fase mais recente, o cantor segue realizando shows por todo o Brasil e já gravou diversas parcerias: “Sol e Sal” com Ferrugem, “Química do Amor” ao lado de Mumuzinho & Suel, e “Sorte de Aprendiz” com o cantor sertanejo Thiago Brava e a mais recente “Onde Andará Você” com Xande de Pilares.

Serviço

Aniversário de 10 anos do Shopping Moxuara

Show ao vivo com Salgadinho e grupo D’bem com a Vida

Data: 04 de maio

Horário: 19h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Moxuara

Gratuito