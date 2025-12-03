Samarco anuncia vencedores do 1º Concurso de Tradições Locais do projeto Conexão Turismo

today3 de dezembro de 2025 remove_red_eye101

Ação faz parte do programa M-Impact, do Mining Hub, e tem como objetivo fortalecer o turismo sustentável e impulsionar empreendedores locais

A valorização da cultura, da criatividade e dos saberes comunitários ganhou destaque no dia 26 de novembro, com a premiação dos vencedores do 1º Concurso Tradições Locais, uma iniciativa em parceria com o Instituto Meio e o M-Impact, programa de inovação social do Mining Hub. O certame celebrou talentos do artesanato, da gastronomia e dos doces tradicionais de Anchieta e Guarapari, fortalecendo o turismo sustentável e impulsionando pequenos empreendedores locais.

O Conexão Turismo foi criado a partir de diálogos com produtores, artesãos, cozinheiras e lideranças comunitárias vizinhas ao Complexo de Ubu, em Anchieta e Guarapari. As escutas permitiram identificar vocações, desafios e oportunidades nas comunidades costeiras, resultando na criação de um projeto que integra formação, fomento, feiras e concursos culturais – tudo com foco na ampliação de renda, visibilidade e valorização da identidade capixaba.

“A premiação valoriza a riqueza cultural da região e demonstra como o engajamento das comunidades impulsiona o turismo sustentável e o desenvolvimento econômico local. O Conexão Turismo é uma ferramenta prática e inspiradora para fortalecer quem empreende e mantém vivas as tradições do nosso litoral”, afirma Roberta Boone, analista de Responsabilidade Social da Samarco.

Além de premiação em produtos e vales-compras, os vencedores ganharam destaque no catálogo de produtores locais e receberam certificados de participação.

O Conexão Turismo integra a estratégia de fortalecimento dos territórios da Samarco, promovendo economias sustentáveis e o protagonismo das comunidades locais. Por meio do M-Impact, o projeto também troca experiências com outras mineradoras e instituições participantes, ampliando o impacto social e fortalecendo redes de inovação no setor.

Em 2026, o projeto será ampliado também para as comunidades vizinhas ao Complexo de Germano, em Mariana (MG).

Vencedores do Concurso de Tradições Locais 2025

Categoria Artesanato

1º lugar: Cristina Lateuman, com a peça Criação da Natureza, da comunidade de Castelhanos.

2º lugar: Associação Mãe-Bá, com a peça Fibras em Movimento, da comunidade de Mãe-Bá.

3º lugar: Francisco José Ribeiro, com o Bote de Pescaria Artesanal, da comunidade de Parati.

4º lugar: Julio César Padrão, com o Barquinho de Pescador de Anchieta, da comunidade de Guanabara.

Categoria Petiscos Tradicionais

1º lugar: Adriana Luft, com o petisco Moranga de sururu defumado com bolinha de mandioca, da comunidade de Condados.

2º lugar: Thais Barbosa, com o petisco Burritos de Camarão, da comunidade de Parati.

Categoria Doces Tradicionais

1º lugar: Dilma Soares, com a Cocada assada com leite condensado, da comunidade de Ubu.

2º lugar: Eva Simões, com o Bolo de milho cremoso, da comunidade de Goembê.

3º lugar: Ana Lúcia dos Santos, com a Cocada, da comunidade de Goembê.

fotos Arthur Crespo/divulgação