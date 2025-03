Samarco apoia Programa Primeiro Emprego na Indústria

today13 de março de 2025 remove_red_eye39

O programa Primeiro Emprego na Indústria iniciou sua primeira turma em Ubu, no Espírito Santo. Uma iniciativa das empresas In-Haus, Conami, LMI e Imantec, em parceria com a Samarco, que oferece oportunidades para quem deseja ingressar na indústria, mas ainda não tem experiência na área.

O programa cria oportunidades para o desenvolvimento dos profissionais contratados de empresas prestadoras de serviço da Samarco, em Ubu, por meio da participação em cursos de capacitação e treinamentos oferecidos pela mineradora. Essa parceria entre a Samarco e as empresas contratadas fortalece o desenvolvimento profissional e amplia o acesso ao mercado de trabalho no setor industrial, já que todas as pessoas participantes do programa são das comunidades vizinhas à empresa.

O programa foi criado a partir de uma escuta ativa com a comunidade, como destacou o gerente-geral do Complexo de Ubu , Alysson Werneck. “Muitas pessoas já têm formação técnica, mas não conseguiam oportunidades por falta de experiência. Queremos mudar isso. Esse programa é um passo importante para impulsionar a educação e o desenvolvimento profissional de quem está ingressando no setor”, disse.

A gerente de Manutenção, Ivi Segrini, celebrou o crescimento da iniciativa. “Esse programa começou na LMI e hoje se expandiu para outras empresas, com a Samarco apoiando essa parceria. É muito gratificante ver esse movimento se fortalecendo”.

“Quando estruturamos o programa Primeiro Emprego, em 2023, nós quisemos deixar um legado para nossa região e para nossa comunidade. Eu não tenho dúvida que agora, com novos parceiros e com apoio imensurável dos nossos clientes, nós vamos transformar o futuro da nossa gente. Ele é mais que um programa, ele é um projeto de desenvolvimento e inclusão”, disse Glasiela Freire, gerente de RH da LMI.

Para acompanhar as próximas oportunidades, fique atento (a) aos canais de comunicação da Samarco.

fotos divulgação LMI/Samarco