Samarco conclui descaracterização da cava do Germano, em Mariana (MG)

today26 de agosto de 2023 remove_red_eye54

Com segurança, estrutura foi concluída antes do prazo previsto

A Samarco concluiu recentemente as obras de descaracterização da cava do Germano, em Mariana (MG), de maneira segura e de acordo com todas as orientações técnicas, ambientais e legais. As intervenções na estrutura, que estava desativada, foram finalizadas antes do prazo previsto, outubro de 2023, no termo de compromisso assinado com órgãos federais e estaduais. Cerca de R$ 400 milhões foram investidos pela empresa no projeto.

“Cumprimos o compromisso assumido com os órgãos públicos, sobretudo com a sociedade, de descaracterizar a estrutura, sem riscos às comunidades, aos territórios, às nossas pessoas, e reduzindo os impactos ao meio ambiente. Mais do que atender a um requisito legal, este foi um processo de muito aprendizado e evolução em nossa gestão de rejeitos. Seguimos comprometidos com a inovação, estudando e buscando novas formas de disposição de rejeitos”, ressaltou o diretor de Projetos, Segurança e Meio Ambiente, Reuber Koury. A Samarco retomou suas operações sem a utilização de barragens para disposição de rejeitos.

“Cumprimos o compromisso assumido com os órgãos públicos, sobretudo com a sociedade”, diretor de Projetos, Segurança e Meio Ambiente, Reuber Koury. (foto Alexandre Rezende)

Iniciada em 2019, antes mesmo da legislação vigente sobre a descaracterização de estruturas a montante, as etapas do processo de descaracterização da cava foram acompanhadas tanto por auditorias externas, como a do Ministério Público de Minas Gerais, quanto por consultores independentes do Independent Tailings Review Board (ITRB).

Durante as obras, a tecnologia foi aliada com a utilização de equipamentos de última geração. “Utilizamos drones com duas tecnologias que possibilitam o escaneamento a laser da superfície, inclusive quando o solo possui cobertura vegetal, garantindo exatidão”, destacou o gerente de Engenharia de Projetos, Jonathas Pinto.

Em todo o processo a empresa adotou medidas para reduzir e controlar impactos, como a recomposição vegetal, controle da qualidade da água, monitoramento de ruídos e controle atmosférico. Com transparência, os dados foram encaminhados para as auditorias e também para os órgãos públicos responsáveis.

Foram mobilizadas para as obras de descaracterização, tanto da cava, como da barragem do Germano, durante o pico das obras, cerca de 4 mil pessoas. A Samarco priorizou a contratação da força de trabalho local, com cerca de 60% dos profissionais da região.

A Samarco avança nas obras de descaraterização da barragem do Germano e 65% das intervenções na estrutura estão concluídas, conforme o planejado e de maneira segura. O prazo final para descaracterização da barragem, previsto no termo de compromisso com órgãos públicos, é maio de 2029.

A empresa reforça que todas as estruturas geotécnicas possuem Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) e são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana.