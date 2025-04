Samarco divulga Relatório de Sustentabilidade 2024 e reforça compromissos com a sociedade

A Samarco divulgou, na terça-feira (15/06), o Relatório de Sustentabilidade 2024, que reúne informações sobre os avanços da empresa com a implementação do Programa Estratégico de Sustentabilidade 2023-2032 (PES). O documento reúne informações detalhadas sobre gestão, desempenho e alcance ambiental, social e econômico do último ano.

Produzido com base em um processo rigoroso de coleta e análise de dados, o relatório segue diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), uma organização internacional independente, referência mundial na produção de relatórios de sustentabilidade, e contempla indicadores do Sustainability Accounting Standards Board (SASB), que orienta a divulgação de informações relevantes para investidores, além da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), voltada para a transparência dos riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas.

“O Relatório de Sustentabilidade reflete nosso esforço contínuo em garantir transparência, evidenciando nosso compromisso com a construção de uma mineração diferente e mais sustentável, capaz de ampliar a geração de valor que compartilhamos com toda a sociedade. A assinatura do acordo de reparação da Bacia do Rio Doce, em 2024, é uma marco importante, que estabelece medidas a serem implementadas pela Samarco e pelo poder público e reafirma a nossa responsabilidade com a reparação definitiva”, afirma o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.

Para isso, em 2024, a empresa criou a Diretoria de Sustentabilidade, que reforça esses princípios em áreas estratégicas como finanças, projetos e operações, e atualizou sua matriz de materialidade – ferramenta que ajuda a definir temas estratégicos a serem tratados pela Samarco, conforme a percepção das partes interessadas.

A atualização considerou a consulta aos empregados, clientes, fornecedores, instituições e comunidades, entre outros stakeholders. Foram incluídos nessa revisão, que aprimora a análise de riscos e direciona ações prioritárias da empresa, temas como mudanças climáticas; relações governamentais; e gestão da cadeia de fornecedores.

Na área social, o Relatório de Sustentabilidade destaca o diálogo próximo com as comunidades vizinhas às unidades operacionais, o apoio à diversificação econômica e o fortalecimento de cadeias produtivas locais. No ano passado, mais de 600 pessoas foram treinadas por programas de qualificação e desenvolvimento da Samarco, além de 160 empresas certificadas para atender demandas além da mineração.

O Programa Força Local, movimentou R$ 1 bilhão em compras de materiais e serviços, beneficiando mais de 1.950 fornecedores da empresa em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Para ampliar de 30% para 60% a capacidade produtiva instalada, foram mobilizadas cerca de 3 mil pessoas e contratadas mais de 600, com prioridade para as comunidades e programas afirmativos, além de totalizar 140 mil horas de capacitação para empregados.

Dentre as iniciativas, a Samarco foi reconhecida como “O Lugar Mais Incrível para Trabalhar” entre as empresas de grande porte no setor de mineração, metalurgia e siderurgia – premiação concedida pela Fundação Instituto de Administração e Portal UOL no ano passado.

Destaques

Entre os destaques de 2024, estão o uso de 100% de energia elétrica proveniente de fontes renováveis, o aporte voluntário de R$ 8,8 milhões em investimentos socioinstitucionais por meio da Política de Investimento Institucional e Social , mais de 17 mil pessoas alcançadas por programas de qualificação e desenvolvimento, ampliou de 30% para 60% a capacidade produtiva instalada, o avanço em 87,3% nas obras da descaracterização da barragem de Germano, em Minas Gerais (na qual foram reutilizados mais de 55% dos rejeitos arenosos gerados nas operações da Samarco), 100% de conformidade nos laudos de estabilidade das barragens da Samarco e a assinatura do Acordo de Repactuação da Reparação da Bacia do Rio Doce, que traz significativos avanços para uma reparação definitiva.

“Em 2025, seguiremos trilhando essa jornada, comprometidos em alcançar resultados sustentáveis que se demonstram no valor compartilhado com nossas partes interessadas, o meio ambiente e a sociedade”, destaca a diretora de Sustentabilidade, Rosane Santos.

Acesse o relatório completo no link:

https://www.samarco.com/wp- content/uploads/2025/04/ Samarco_RS2024_Portugues.pdf