Samarco é premiada por impacto social com projeto Maré de Sorte

today25 de outubro de 2025 remove_red_eye33

A Samarco conquistou, na noite da última quinta-feira (23/10), em Brasília, o Prêmio ATP 2025, na categoria Impacto Social Portuário, com o projeto Maré de Sorte. A premiação é promovida pela Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) e reconhece iniciativas que transformam realidades e fortalecem o desenvolvimento sustentável nas regiões portuárias do país. Ao todo, foram inscritos 20 projetos na categoria, vindos de diferentes terminais autorizados de todo o país.

Desenvolvido com comunidades pesqueiras do litoral Sul do Espírito Santo, o Maré de Sorte integra o Programa de Apoio às Comunidades de Pescadores, uma condicionante socioambiental do Terminal Marítimo de Ponta de Ubu, da Samarco. O projeto promove capacitação técnica, inclusão social e sustentabilidade entre marisqueiras e pescadores das comunidades de Ubu e Parati, em Anchieta, e Meaípe, em Guarapari.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer associações locais, ampliar o acesso a políticas públicas e melhorar as condições de trabalho e renda da comunidade pesqueira, estimulando práticas produtivas responsáveis.

Entre os resultados alcançados pelo projeto estão 38 marisqueiras e 33 pescadores capacitados, distribuição de kits de proteção individual e de trabalho a todos os participantes, além da entrega de equipamentos coletivos para o fortalecimento das associações locais.

Para a gerente de Impacto Social da Samarco, Gabriela Bardavid, o reconhecimento nacional reforça o papel transformador da escuta e da parceria com as comunidades. “O Maré de Sorte nasceu da escuta e da construção conjunta com os pescadores e marisqueiras, valorizando o conhecimento tradicional e oferecendo novas oportunidades de desenvolvimento. Receber esse prêmio mostra que o caminho da transformação social passa pelo diálogo, pelo respeito e pelo fortalecimento das pessoas”, afirmou.

A conquista do Prêmio ATP 2025 reafirma o compromisso da Samarco com a promoção de impacto social positivo, sustentabilidade e geração de valor compartilhado nas comunidades onde atua.

foto divulgação