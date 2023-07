Samarco e Sebrae oferecem capacitações aos empreendedores locais

today19 de julho de 2023 remove_red_eye113

A Samarco, por meio do programa Força Local, firmou parceria com o Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, para promover uma série de ações destinadas aos empreendedores dos territórios onde a empresa atua em Minas Gerais e no Espírito Santo.

A programação das capacitações foi apresentada, em encontro virtual, durante o lançamento do 3º Ciclo do Pilar de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores Locais (PDQF). O encontro foi realizado para os empreendedores de Anchieta, Guarapari e Piúma, na terça-feira (18/07). E nesta quarta-feira (19/07) participaram fornecedores de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Santa Bárbara (MG).

A coordenadora do Força Local, Elisangela Toledo, ressaltou os benefícios da parceria com o Sebrae para a realização do PDQF, que promove ações direcionadas ao desenvolvimento das empresas e melhorias no seu processo de gestão, e lembrou que o programa também busca preparar os empreendedores para que estejam aptos a atender demandas do mercado, independentemente do segmento, reduzindo a dependência do setor.

“O Força Local está sob a liderança da Samarco, mas ele é feito pelos fornecedores locais. O Sebrae tem um propósito muito alinhado ao do Força Local, que é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das regiões. Então, unimos forças para atingir um objetivo maior”, destacou Elisangela Toledo.

“Queremos contribuir para o dinamismo da economia e a sustentabilidade dos negócios locais. Tenho certeza que teremos resultados positivos. Somos duas marcas fortes no território e vamos juntos nesse propósito único, em sintonia para promover conhecimento e fomentar a competitividade e o desenvolvimento sustentável”, ressaltou o gerente da Unidade Regional Sul do Sebrae (ES), Ivair Segheto Junior.

As jornadas Microempreendedor Individual (MEI), Empretec – programa de formação de empreendedores, Vender Mais/Gestão Competitiva e Gestão de Pessoas e Liderança irão ocorrer entre agosto e novembro, visando a qualificação dos fornecedores.

“O propósito do Sebrae é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Isso demonstra a nossa responsabilidade com os empresários que são o motor econômico da região onde estamos trabalhando com o Força Local. A Samarco em parceria com o Sebrae identificou essa oportunidade de trabalhar em prol dos pequenos negócios”, frisou o gestor estadual e responsável pelo projeto no Sebrae Minas, Diogo Dias Lisboa.

Força Local

Criado em outubro de 2020, o Força Local é estruturado nos pilares políticas, capacitação, negócios, monitoramento e desenvolvimento e qualificação. A iniciativa é realizada em parceria com as entidades de classe dos municípios onde a Samarco atua em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mais detalhes sobre o programa estão disponíveis no link:

https://www.samarco.com/forca-local/