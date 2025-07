Samarco investe em inclusão digital, ampliando sua atuação social junto às comunidades

Há cerca de um mês na estrada, o Caminhos Samarco Oficinas de Tecnologia – um projeto itinerante e inovador que leva cursos de Robótica, Inteligência Artificial e Noções sobre Aplicativos para as comunidades na área de atuação direta da Samarco, já beneficiou 926 pessoas no Espírito Santo, entre crianças, adolescentes e adultos. Nesta primeira etapa, o projeto percorreu cinco comunidades do município de Anchieta: Mãe-Bá, Parati, Ubu, Guanabara e Castelhanos, com o objetivo de promover o desenvolvimento local e a inclusão digital da população. Ao todo, o Caminhos Samarco irá percorrer 28 comunidades do Espírito Santo e de Minas Gerais, até o final deste ano.

Até o momento, a Samarco já realizou 16 turmas de capacitações tecnológicas, mas o projeto se expande com parcerias estratégicas que, em colaboração com outros programas da empresa, como Educação Ambiental, Saúde, Atração e Desenvolvimento e o Força Local, ampliam o acesso das pessoas às vagas de emprego, oportunidades de capacitações oferecidas pela Samarco, apresentações teatrais, entre outras iniciativas, promovendo o diálogo e estreitando o relacionamento com os moradores da região.

O estudante Miguel Serafim, morador da comunidade de Mãe-Bá, avalia que o curso de robótica foi o melhor que já participou até o momento. “Fiz muitos projetos legais e levo o aprendizado para vida”, destacou.

A comerciante de Castelhanos Kenin Motta aproveitou as oficinas tecnológicas para adultos para se capacitar. ” A comunidade ganhou muito com essa iniciativa. Tecnologia geralmente é dominada por jovens e a Samarco nos deu a oportunidade de aprender também. Já estou aplicando o que aprendi no meu estabelecimento. Todos saem ganhando”.

Resultado do diálogo da empresa com as comunidades, que levantaram seus anseios e necessidades, o projeto conta com um ônibus itinerante ambientado, com sala de aula e recursos multimídia, para proporcionar uma experiência interativa e imersiva para as pessoas.

A gerente de Impacto Social da Samarco, Gabriela Bardavid, destaca que todas as iniciativas estão sendo planejadas e adaptadas para atender às características de cada comunidade, garantindo relevância e impacto. Ela destaca que, no mês de julho, por exemplo, a empresa disponibilizará atividades educacionais e recreativas para as crianças da comunidade de Recanto do Sol, com a promoção de uma “colônia de férias”.

Programação

Até outubro, o Caminhos Samarco tem como destino o ES, com atividades previstas nas comunidades vizinhas à sua operação. Depois seguirá para terras mineiras. A programação pode ser acompanhada pelo endereço: @samarco.mineracao.

foto arquivo Samarco