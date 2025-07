Samarco lança portal para potenciais parceiros de inovação

Já está no ar, desde o último dia 30, o Portal Parceiros de Inovação, um novo canal para fomentar ideias criativas e inovações pela Samarco, a partir de uma plataforma disponível no site da empresa.

Criada com o objetivo de criar conexões entre a empresa e os agentes do ecossistema de inovação, a ferramenta permite o recebimento espontâneo de propostas de inovação por parte de potenciais parceiros, como startups, universidades, centros de pesquisa e empresas de médio e grande porte, inclusive, de seus fornecedores. A avaliação das propostas enviadas levará em conta os objetivos estratégicos da empresa, o grau de novidade da iniciativa e o nível de incerteza tecnológica envolvido.

A nova ferramenta tem o objetivo de centralizar, em um único canal, o recebimento de propostas de interessados em apresentar soluções inovadoras, em resposta a uma demanda crescente por organização e eficiência nesse relacionamento.

“O portal estará permanentemente aberto para o envio de propostas e não está vinculado a chamadas específicas para desafios”, conforme destaca a líder de Inovação na Samarco, Alessandra Prata.

Atualmente, as propostas são recebidas por diferentes canais como LinkedIn, e-mail e WhatsApp. “Com o novo portal, a expectativa é que esses contatos passem a ser concentrados em uma única plataforma, tornando o processo mais ágil, transparente e estruturado, o que facilita a gestão, a análise e o acompanhamento das iniciativas”, ressalta Alessandra.

O acesso já está disponível no site da Samarco, por meio do link www.samarco.com/fornecedores. O portal pode ser encontrado tanto no submenu “Fornecedores” quanto por meio do botão “Portal Parceiros de Inovação”, ao lado de “Seja um fornecedor da Samarco”.