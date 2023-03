SÃO DOMINGOS DO NORTE | Motorista tem braço decepado após acidente

today30 de março de 2023 remove_red_eye150

Na tarde desta quarta-feira, dia 29, um acidente entre um veículo e ônibus escolar, causou ferimentos leves em cinco crianças e o motorista do carro teve o braço decepado. Já o condutor do ônibus não se feriu.

A colisão aconteceu na entrada do Córrego da Divisa e Morobá, em São Domingos do Norte, noroeste do Espírito Santo.

De acordo com a prefeitura de São Domingos do Norte, 13 crianças estavam no ônibus e eles estavam indo para uma escola estadual do município.

O homem que teve o braço decepado foi encaminhado em estado grave para São Gabriel da Palha.

O motorista do ônibus para a Delegacia de Colatina para prestar depoimento e relatou aos policiais que seguia sentido São Gabriel da Palha, quando o carro invadiu a contramão provocando a colisão.