Saúde de Vitória é premiada e ganha formação internacional

Neste sábado (25), três servidoras que fazem parte da Comissão Técnica para Avaliação e Monitoramento do Plano de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Institucionalizada de Vitória, embarcaram para a Espanha onde participarão do Programa de Estágio em Sistemas de Saúde Baseados na Atenção Primária em Saúde. A formação e a viagem foram os prêmios que a equipe recebeu pela conquista do primeiro lugar, na categoria “Ciclos de Vida” no Prêmio APS Forte no SUS.

A enfermeira e referência técnica em Doenças Crônicas não Transmissíveis, Adjane Vasconcelos, a enfermeira e membro da equipe de referência em Saúde do Idoso, Maria Aparecida Moreira, e a assistente social e referência técnica em Saúde do Idoso, Sandra Bissoli, estão muito felizes com o reconhecimento e com a viagem.

“Nossa expectativa é de que será uma experiência muito rica, uma vez que nossa formação prevê aulas, visitas técnicas a unidades do sistema de saúde da região. E em um centro colaborador da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OPS/OMS), que desenvolve estudos voltados para a atenção primária, com experiências bem consolidadas nessa área. Por tudo isso, esperamos encontrar algumas experiências que podemos trazer aqui pra Vitória”, afirma Sandra Bissoli.

Maria Aparecida Moreira complementa lembrando que a população idosa na Espanha vem aumentando há mais tempo que no Brasil. Dessa forma, a expectativa é identificar no país europeu experiências valiosas que podem ser adaptadas à realidade de Vitória. “No Brasil, as práticas de saúde para esse público ainda são recentes, de alguns anos. Até os anos 80, as pessoas só buscavam o serviço de saúde para doenças infecciosas e situações agudas. Com a prevenção de doenças, o avanço das vacinas e o envelhecimento da população, atualmente a maior parte das demandas nos serviços de saúde são para atender doenças crônicas, em que o paciente precisa ser acompanhado por anos. Essa realidade no Brasil, comparada com a realidade da Europa, é recente”, afirma.

Adjane Vasconcelos ressalta o quanto foi gratificante ver os bons resultados que a Comissão obtinha a partir da união de serviços da Saúde e também com outros atores, de outras Secretarias do município, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público, além das próprias Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

“Desenvolvemos com as instituições relações de confiança e de parceria, apresentando também as contrapartidas do município, sempre focando no bem-estar dessa população institucionalizada. Porque apesar da institucionalização da pessoa idosa não ser a primeira opção das famílias, às vezes, elas não têm recursos para cuidar, ou não tem um número de parentes suficiente para se organizar. Então, a institucionalização se torna uma proteção para essa pessoa idosa, um direito e um serviço de cuidado. Afinal, a velhice é um desafio muito grande, mas também é uma conquista da sociedade”.

Prêmio

A experiência “Cuidado integral à saúde das pessoas idosas residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI): estratégias para a Atenção Primária”, apresentado por Vitória, conquistou o primeiro lugar no Prêmio APS Forte no SUS, entre os trabalhos da categoria “Atenção Integral nos Ciclos de Vida”. A apresentação mostrou como a equipe da Semus monitora e apoia a saúde da população idosa residente nas ILPIs existentes na capital.

Uma comissão formada por representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), consultores da OPAS/OMS no Brasil e do Ministério da Saúde escolheram quatro projetos entre 1.151 relatos de servidores do SUS de todo o Brasil, após várias etapas da seleção.

