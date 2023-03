Saúde de Vitória entrega 500 telas de proteção para caixas d’água

Nos primeiros três meses desse ano, aproximadamente 500 telas de proteção para caixas d’água foram instaladas na cidade de Vitória, pela equipe do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA). Esse serviço faz parte das diversas ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti.

De acordo com o último estudo sobre infestação dos mosquitos Aedes aegypt, a maior parte dos focos desse inseto estão em residências com sombra e água, como caixas d’água entreabertas, pratinhos para plantas, calhas, ralos abertos e lixo mal acondicionado.

“Essa é uma luta diária que devemos ter contra o mosquito. Ações que parecem simples, mas que precisam ser feitas por todos nós, e são de grande eficácia no combate ao inseto. Jogar lixo no lixo, limpar o quintal, tampar as caixas d’água, tonéis, eliminar os vasos de plantas, além de incentivar os vizinhos e amigos a fazerem uma vistoria semanal em casa, são de grande ajuda no combate à proliferação do mosquito”, disse a secretária de Saúde, Joanna De Jaegher.

As telas de proteção são entregues para moradores de áreas carentes e podem ser solicitadas pelo Fala Vitória 156. O objetivo é reduzir os criadouros ativos e potenciais do inseto, conforme as Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Epidemias de Arboviroses.

Para ser considerada segura, a caixa d’água precisa ser bem impermeabilizada, para proteger o interior da caixa da água da chuva, ser bem vedada, evitando a entrada de insetos e impurezas, além de limpa, para garantir a qualidade da água.

Ações

Entre as principais ações de rotina diária estão as vistorias e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d’água descobertas, controle de larvas em obras e carro fumacê.

Vitória também realiza visitas domiciliares e ações educativas em escolas, praças, feiras e diversos espaços públicos para orientar e alertar as pessoas sobre o combate ao Aedes aegypti. A população também pode contribuir para o controle de mosquitos escolhendo um dia da semana para eliminar focos de mosquitos em sua residência ou trabalho, uma vez que 80% dos focos dos mosquitos estão dentro das residências.

Fumacê

Diariamente, a PMV realiza aplicação de inseticidas, por meio do CVSA, que atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos. As equipes percorrem os bairros da capital com a aplicação espacial de inseticida (carro fumacê) e aplicação de termonebulização portátil nos becos e escadarias.

foto Elizabeth Nader