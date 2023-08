Saúde terá 520 novos computadores para agilizar atendimento em Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha adquiriu 520 novos computadores para integrar a rede SUS na cidade. O investimento da revitalização, no valor total de R$ 3 milhões, foi realizado com recurso federal, disponível para essa atualização sistemática e para a integração das redes de saúde municipais.

Em Vila Velha, todas as 21 Unidades de Saúde, o Centro Municipal de Atenção Secundária (CEMAS) e os três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) terão seus parques tecnológicos renovados para a unificação do arquivo eletrônico dos usuários. As sete novas Unidades de Saúde, em construção na cidade, serão inauguradas já contempladas com o novo aporte tecnológico.

Impacto no atendimento

Para o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, com esta aquisição, o cidadão canela-verde terá seu histórico médico disponibilizado na hora da consulta e, assim, o profissional de saúde terá acesso seguro aos registros clínicos, independente do local de atendimento. De acordo com o prefeito, a melhoria no controle de dados dos pacientes, além de ser seguro, possibilita que a equipe médica tenha melhores condições de realizar os diagnósticos.

“Com a chegada desses novos equipamentos, esperamos agilizar o atendimento dos usuários, permitindo que nossa equipe de profissionais de saúde tenha ferramentas mais eficientes e modernas para exercer suas funções. Além disso, esse investimento nos aproxima ainda mais do nosso objetivo maior: a unificação de 100% dos prontuários médicos. Com informações mais integradas e acessíveis, poderemos oferecer um atendimento mais completo e personalizado, garantindo a continuidade e qualidade dos atendimentos prestados”, disse o prefeito.

Na última sexta-feira (28), o prefeito esteve na vistoria da carga com a secretária de saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, no almoxarifado central da saúde. A secretária comemorou a ampliação de recursos para Vila Velha. “Os novos computadores representam um marco no aprimoramento de nossos serviços de saúde. E estamos entusiasmados com os benefícios que esses equipamentos de última geração vão trazer para toda a comunidade”, afirma Cátia.

Plataforma e-SUS

Em todo Brasil, os municípios estão convergindo para a plataforma e-SUS PEC. O software, gratuito e disponibilizado pelo Governo Federal, possibilita o acompanhamento do paciente também no tratamento medicamentoso, já que a prescrição de medicamentos é registrada no sistema.

O e-SUS, que já funciona em Vila Velha em todos os atendimentos da ponta, é a última atualização sistêmica do Ministério da Saúde. Além de ser mais amplo, o e-SUS dialoga com outras plataformas do Governo Federal, eliminando duplicidades e facilitando a alimentação do banco de dados, agilizando também o atendimento ao cidadão.

A economia na aplicação dos recursos, humanos e financeiros, que seriam utilizados para essa finalidade, serão destinados para outras áreas da Saúde. “Seguimos firmes no propósito de oferecer uma saúde mais ágil, eficiente e segura para todos os nossos munícipes”, reitera o prefeito de Vila Velha.

A migração conta com apoio do suporte técnico da Secretaria de Tecnologia da prefeitura, que vai garantir o uso das máquinas em sua potência máxima e pleno funcionamento.

foto Antônio Oliveira