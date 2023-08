Secretaria de Saúde de Vila Velha abre processo seletivo

Com o objetivo de oferecer mais resolutividade e eficiência no serviço ofertado à população, a Secretaria de Saúde de Vila Velha abriu processo seletivo com 24 vagas para contratação temporária de profissionais e preenchimento de vagas para cadastro de reserva.

As inscrições seguem até o dia 1º de setembro, às 17h, exclusivamente pelo site da PMVV.

As vagas disponíveis são para agente de farmácia e para as seguintes especialidades médicas: alergista, angiologista, cirurgião vascular, clínico geral (plantonista, 20 e 40h), ginecologista obstetra, infectologista, mastologista, neurologista (infantil e adulto), oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pediatra (com experiência em neonatologia), pneumologista, proctologista, psiquiatra (infantil e adulto), urologista e médico do trabalho.

A remuneração base varia de R$ 1.933,19 a R$ 9.558,76, a depender do cargo. Clique aqui e acesse o edital contendo todas as informações sobre o processo seletivo.