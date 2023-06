Secretaria Estadual de Direitos Humanos contrata Engenheiro Eletricista: salário de R$ 11 mil

today4 de junho de 2023 remove_red_eye104

A Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), por meio da Unidade de Gestão de Projeto (UGP) do Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã, está com processo aberto de contratação para engenheiro eletricista. Os interessados devem enviar documentação até o dia 15 de junho.

A vaga é destinada a profissional que tenha conhecimentos técnicos específicos para assessorar a Unidade de Gestão do Projeto (UGP) e seus componentes, nas diversas fases: planejamento, contratação, fiscalização e acompanhamento de execução de projetos, obras e reformas contempladas no Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã no Espírito Santo.

O valor mensal por 40h de trabalho é de RS R$ 11.447,78.

A seleção será feita após análise das qualificações técnicas e da experiência. O procedimento é o indicado nas Políticas para Seleção e Contratação de consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que atua com o Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã.

Estado Presente

O Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência. O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência.

Para mais informações, os interessados podem enviar mensagem para o email [email protected]. Acesse o documento sobre o processo de seleção: https://l1nk.dev/l34YD