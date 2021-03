Secretário quer vacinação em massa para imunizar professores e agentes de segurança

today9 de março de 2021 remove_red_eye43

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, reafirmou ontem (8), durante pronunciamento, que o governo pretende promover uma vacinação em massa – ainda sem data definida – para imunizar adultos acima de 30 anos, e que incluirá nesse grupo trabalhadores da Educação e da Segurança.

Para isso, o governo está negociando diretamente com vários laboratórios a compra de vacinas contra a Covid-19 e já reservou R$ 200 milhões para essa finalidade.

A imunização seguirá os grupos definidos pelo Plano Nacional de Imunização e a ordem de distribuição do Ministério da Saúde.

“Mas poderemos antecipar etapas da vacinação e garantir que entre esses grupos estão os professores e os trabalhadores da Segurança”, declarou Nésio.

À frente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) está otimista e articulou com o governo do Estado a inclusão dos trabalhadores do ensino (professores, coordenadores, pedagogos, serventes e auxiliares de secretaria) no grupo prioritário de imunização contra a Covid-19.

“Estamos lutando e vamos conseguir comprar 2 milhões de doses de vacinas com recursos próprios dos capixabas por meio do consórcio dos governadores”, declarou Bruno.

Ele – que propôs projeto de lei neste sentido e realizou uma audiência pública, no último dia 1º, na Comissão de Educação, a pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), para discutir o assunto – defendeu a vacinação dos profissionais como essencial para volta às aulas com mais segurança.

Atualmente, os profissionais da Educação estão inseridos na terceira etapa de vacinação, previstos para ser imunizados no quarto mês após a liberação da vacina. O Ministério da Saúde coloca a categoria após idosos, profissionais de saúde, indígenas e pessoas com doenças crônicas.