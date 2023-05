Semana do MEI | Plantão de Atendimento acontece em 16 municípios capixabas

A independência financeira é o que motiva 42% dos microempreendedores individuais a abrirem o próprio negócio, e para ajudá-los no desafio que é gerir a própria empresa, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) está realizando a Semana do MEI 2023, um evento gratuito de atendimento especializado, online e presencial.

A ação tem parceria com o Banco do Brasil, Caixa, Banestes, Sicred, Sistema OCB, Caixa de Assistência dos Advogados, Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e prefeituras.

“Os MEIs são a força do empreendedorismo no Espírito Santo, eles representam mais de 65% dos pequenos negócios capixabas. Fazer esse evento voltado para os empreendedores é impulsionar ainda mais a economia do estado, pois estamos dando condições para que eles aprendam a gerir seus negócios e consequentemente os mantenham ativos, gerando emprego e renda”, ressalta o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

As atividades são voltadas tanto para quem deseja abrir o próprio negócio quanto para quem já empreende. Serão cinco dias de plantão presencial, de 15 a 19 de maio, em 16 municípios capixabas: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Aracruz, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Guaçuí, Ibatiba, Jerônimo Monteiro, Venda Nova do Imigrante e Santa Maria de Jetibá. Os interessados terão acesso a atendimento jurídico, contábil, acesso a crédito, melhoria da gestão, marketing digital, finanças e aumento de vendas.

Além disso, os microempreendedores individuais podem participar de palestras, oficinas práticas e cursos com conteúdos e histórias de sucesso, e terão a oportunidade de fazer networking com outros empreendedores.

O plantão presencial será realizado em tendas, atendimentos itinerantes e escritórios do Sebrae/ES, das 09h às 17 horas. Confira os locais: https://bit.ly/SemanadoMEI-Locais.

Plantão Online

As cidades não atendidas pelo plantão presencial terão acesso aos serviços a partir do plantão online, que seguirá de 15 a 26 de maio. O atendimento aos microempreendedores individuais será online, com consultorias de vendas digitais, finanças, licitação e emissão de nota fiscal. Os parceiros seguirão com as orientações jurídicas, contábeis e de acesso a crédito. Ao todo, mais de 100 capacitações serão oferecidas gratuitamente ao empreendedor, assim como soluções e ferramentas digitais. Todas as informações podem ser acessadas em: https://es.loja.sebrae.com.br/semanadomei2023.

A força do empreendedor

No Espírito Santo os MEIs representam 67% dos pequenos negócios, ultrapassam 290 mil negócios ativos. Entre as atividades mais recorrentes estão lojas de roupas e acessórios, salões de beleza e outras atividades de estética, construção civil e atividades ligadas à alimentação.

De acordo com a Receita Federal, mais da metade dos MEIs (54,6%) têm idade entre 31 e 50 anos e 48% são mulheres.

Locais de atendimento

Guarapari

Escritório do Sebrae

Rod. Jones dos Santos Neves, 343 – Muquiçaba, Guarapari – ES

Venda Nova do Imigrante

Tenda – Em frente a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Av. Evandi Américo Comarela, 385, Bairro Esplanada – VN

Ibatiba

Tenda – Praça de Ibatiba

Rua Salomão Fadlalah, 1 , São José, Ibatiba

Jerônimo Monteiro

Tenda – Praça Prefeito Antônio Alves Duarte

Av. O de Brito, 274-340 – Centro, Jerônimo Monteiro